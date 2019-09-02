阿翔「互抹奶」罕見放閃！　Grace幫3歲女慶生…5字心願疑暗插謝忻

記者劉宜庭／綜合報導

阿翔（陳秉立）因為與謝忻的婚外情停工2個多月，期間陪老婆、孩子出國度假，努力修復夫妻感情，後來也順利在經紀公司的安排下復出。如今小女兒舒芙蕾迎來3歲生日，夫妻倆特地舉辦了家庭慶生會，場面十分溫馨。

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▲阿翔火速斬斷與謝忻（右）的婚外情，努力修復與Grace之間的感情。（圖／翻攝自Grace IG、資料照／記者張一中攝）

Grace於1日晚間在臉書開直播透露，為了歡慶小女兒舒芙蕾3歲生日，悄悄在家中頂樓布置了慶生派對，為了就是要給愛女一個驚喜。後來，阿翔帶著3名寶貝兒女上樓，空間頓時充滿孩子們開心的笑聲，他接著幫忙將蛋糕點上蠟燭，女兒則許下超萌願望，「我想變成公主。」

▲阿翔、Grace幫3歲女慶生。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



接著，夫妻倆也輪流替女兒許下願望，Grace說：「希望她變成一個很善良、很有愛心、價值觀很好、很努力、很乖巧、很善解人意的公主。」阿翔則上前親了親愛女，「我希望我下班的時候，我說親一個妳可以讓我親一個，好不好…蕾蕾，我希望妳可以健康快樂平安長大就好，好不好，這個最重要。」

然而，Grace其中一句期許女兒「價值觀很好」，卻因為不久前才經歷偷吃風波，意外引來外界揣測是否暗藏玄機，被疑用來暗指謝忻。不過，直播底下網友大多給予正面評價，也有不少粉絲留言鼓勵。此外，阿翔這次在直播中，也罕見與Grace放閃，互相往彼此臉上抹奶油，互動流露出甜蜜，顯見已順利走出婚變陰影。

▲阿翔、Grace互抹奶油放閃。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）