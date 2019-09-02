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林明禎「撕漫女」新造型曝光！　「斑比雙馬尾+白嫩蟻腰」看呆了

記者翁子涵／台北報導

林明禎睽違2年推出新單曲《Whoo》，歌曲添加饒舌，洗腦旋律搭配強而有勁的節奏，相當洗腦，為詮釋饒舌部分，她也下足功夫，林明禎說：「我為了證明自己可以唱饒舌，工作的空檔都在練習！最後在製作會議上，大家一致投票通過！所以現在才會有《Whoo》這首歌。」

▲▼林明楨新造型化身「撕漫女」。（圖／種子音樂提供）

▲林明楨新造型化身「撕漫女」。（圖／種子音樂提供）

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林明禎也大膽染成的楓糖斑比色，並綁上俏皮雙馬尾，光是髮型就分兩天共花了12小時漂、染，被工作人員讚像是從少女漫畫走出來的人，化身成百分之百的「撕漫女」，她也穿上Oversize的牛仔破褲和短版上衣，讓她的川字馬甲線小蠻腰一覽無遺。

▲▼林明楨新造型化身「撕漫女」。（圖／種子音樂提供）

▲林明禎光是染髮跟漂髮就花了2天。（圖／種子音樂提供）

這次林明禎也主動爭取填詞《Whoo》，她開心表示：「這首歌的詞有很多小心機在裡頭，希望大家好好解讀，自己埋了許多真實發生過的『蛛絲馬跡』，對自己的創作有信心，也希望透過新歌讓大家可以認識我更真實的一面。」

此外，新歌也有戀愛能量釋放的感覺，讓林明禎難掩興奮大呼：「我已經準備好了！愛情剛開始，就像喝進一口清爽的檸檬汽水，你會脫口而出說『Whoo』的那種感覺。這張作品就是要用音樂跟大家一起感受愛情剛開始的那種甜蜜心情。」

▲▼林明楨新造型化身「撕漫女」。（圖／種子音樂提供）

▲▼林明楨秀出蟻腰。（圖／種子音樂提供）

▲▼林明楨新造型化身「撕漫女」。（圖／種子音樂提供）

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