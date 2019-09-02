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快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

記者張筱涵／綜合報導

賴弘國被爆出約炮豪乳網紅事件，爆料者信誓旦旦說自己手頭上有證據，這也讓「賴弘國出軌」成了微博熱門話題，然而，豪乳網紅本人第一時間做出回應外，阿嬌（鍾欣潼）也在午間發文對此表示意見，老公賴弘國也跟著附和。

賴弘國。（圖／翻攝自賴弘國微博）

▲賴弘國和阿嬌2018年結婚。（圖／翻攝自賴弘國微博）

阿嬌對賴弘國的緋聞完全不以為意，以輕鬆又無奈的口吻發文：「開學第一天，這個熱鬧我們不湊啦，雨女無瓜（網路用語，意旨與我無關）。」最後還配上一個吃西瓜的表情符號，老公本人也在下面附和：「這個熱鬧我們不湊啦，愛妳老婆。」雙雙果斷切割一切緋聞的可能性。

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▲賴弘國和阿嬌同時透過微博回應。（圖／翻攝自阿嬌微博）

▲賴弘國和阿嬌同時透過微博回應。（圖／翻攝自阿嬌微博）

事實上，大陸微博2日午間瘋傳賴弘國疑似出軌的消息，還登上熱搜榜，據《搜狐娛樂》報導，有網友爆料聲稱：「我有阿嬌老公約炮的證據，太噁心了，他還作賊心虛，刪我評論！」更指出賴弘國喜歡關注女網紅，趁阿嬌不在的時候，就開始點讚一名露出內衣自拍的爆乳女網紅，關注後又立刻取消，且已經不是第一次。

該網友不滿替阿嬌抱屈，怒斥賴弘國：「不要以為你這些小動作大家不知道，阿嬌在內地辛苦工作，你就在台灣各種瘋玩，而且還叫你朋友刪除有關你的照片，希望你不要做對不起阿嬌的事，不然大家不會放過你。」另外還PO出一張賴弘國臉漲紅，穿著浴袍正在視訊的截圖。

爆料中的女網紅則回應《ETtoday》記者表示，賴弘國沒有私訊也沒有追蹤過自己，也不知道男方的IG帳號，同時也發文否認了約砲傳言，夫妻倆本人也已經親自出面否認。

▲阿嬌老公爆出軌。（圖／翻攝自趙寧寧IG）

▲當事者網紅趙寧寧回應。（圖／翻攝自趙寧寧IG）

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