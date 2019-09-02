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《德魯納酒店》絕美人鬼戀劇終！7部那些年我們癡迷的鬼神劇

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文／KKBOX編輯室-柯吉霸

今年夏天隨著《德魯納酒店》的熱播，另一部以魔鬼的誘惑為題材的《當惡魔呼喊你名字》也受到網友的關注。這些讓人又愛又恨的「鬼神劇」再次掀起劇迷們的回憶。夏季納涼特輯，一起跟著吉編盤點這些年，讓我們追得不要不要的鬼神劇！

名品編劇「洪氏姐妹」的無厘頭！

圖片取自 tvN 官網

2019下半年討論度最高的韓劇，莫過於李知恩(IU)、呂珍九主演的《德魯納酒店》，如果你喜歡《主君的太陽》相信《德魯納酒店》一定也能打動你的心！由「洪氏姊妹」洪貞恩和洪美蘭編劇聯手打造的《德魯納酒店》，延續她們的一冠風格，以無厘頭的情節，輕鬆呈現鬼神的人性。

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故事發生在為了遊走在陽間的靈魂，所建造的德魯納酒店裡。這間酒店由千年宿願未解的社長張滿月（李知恩飾）營運，並和遴選出人類具燦星（呂珍九飾）擔任經理。兩人在幫助亡靈圓夢的過程中，逐漸解開張滿月心中的怨念。因為劇情圍繞在召集靈魂的酒店，因此常出現無眼鬼、工程師鬼、衣櫃鬼等令人驚悚的臉孔，讓人在追劇的時候，不免感到背脊發涼。但是，社長的張滿月，每次總是以華麗的服飾登場，卻也讓愛美的女孩們，對這部劇愛恨交織！

「洪氏姐妹」先前製作的鬼神劇，還包括了《主君的太陽》、《花遊記》都以無厘頭，又好笑的劇情，搭配可怕又帶甜蜜的感情線，讓人欲罷不能。2013年播出的《主君的太陽》更是吉編心中鬼神劇的NO.1！傲嬌的主君（蘇志燮飾），每次對太恭實（孔曉振飾）冷漠說出的「勾九～」，不但成了劇中的經典畫面，更讓這世界瞬間激增了數以萬計的蘇太太！

附身題材 讓人嚇倒吃手手

大獲好評的鬼神劇《客：The Guest》，是由「館長」金材昱和金東旭、鄭恩彩主演。以驅魔為題材，來自東海的鬼客朴日道。朴日道附身在心志薄弱的宿主身上，而上演慘絕人寰的謀殺事件。相隔20年後，三名被害人的親人，則為了追逐朴日道各組成驅魔小組，展開驚悚的除魔之路。

靈異事件結合犯罪，並用鬼魂探討人性，讓人省思究竟是現實中的人類可怕，還是鬼可怕。《客：The Guest》演出陣容，都是硬底子的演技派，甚至周邊的小配角都能用一個眼神來殺人。這部劇開播之後，劇情相關的關鍵字都成了網路上的熱搜話題，其中嘶吼的一句「朴日道～～」更讓人印象深刻，受到網友和節目的爭相模仿，甚至成了韓劇《加油吧！威基基》、《德魯納酒店》翻拍的橋段。

在《客 Guest》獲得各界關注後，OCN再次端出以鬼神為題材的《附身》能夠延續《客 Guest》的熱潮。《附身》劇情講述生前作惡多端的罪人黃臺兜，死後化作邪靈，附身到人體上，透過醫生、企業家、刑警等宿體，為非作歹的各種事件。

在什麼都不怕，只怕鬼和昆蟲刑警，姜必成（宋清晨飾）和感受得到靈氣的靈媒洪書靜（高準熹飾）合力下，打擊犯罪。劇情一開始在面惡心善的刑警，姜必成的反差下，為戲劇帶來輕鬆詼諧的戲份，但隨著劇情的進展，比起面目猙獰的鬼魂，出現的是更多的，謀殺、自殺的血腥畫面。雖然前半段獲得不錯的評價，但隨著惡靈在大屠殺之後，劇情卻逆轉成探討惡靈黃臺兜的內心，結局則迎來「爛尾」和「感動」的兩種極端評價。

你戀愛系？！經典人鬼戀

圖片取自 tvN 官網

同樣為鬼神粉紅泡泡劇的《OH!我的鬼神君》，故事則引用自韓國民間故事中的「處女鬼」！淫蕩處女鬼申順愛（金瑟琪 飾）為了消除未與男人發生關係的怨念，附身在氣場相符的女子羅奉仙（朴寶英 飾）身上，後卻和高傲主廚姜宣宇（曹政奭 飾）譜出一段人鬼三角戀，結合親情與愛情的橋段，打破以往鬼片給人陰森森的印象。劇中穿插19禁的對白，更讓人捧腹大笑。 朴寶英劇中面臨自己失去的記憶和被珍貴之人遺忘的兩種情緒，也讓人印象深刻。

另外，像是金所炫、玉澤演主演的《打架吧鬼神》和呂珍九、金雪炫主演的《橘子果醬》兩部改編自網路漫畫的鬼神劇，也都是以男女主角的粉紅泡泡，扭轉大眾對鬼神劇的恐懼。

最後當然還要來介紹鬼神劇的代表《鬼怪》！2017年孔劉、金高銀主演的《鬼怪》絕對是讓大家追得沒日沒夜的經典。內容描寫鬼怪大叔和18歲高中女生的戀情，只要吹熄蠟燭，就能招喚鬼怪的出現。人鬼戀搭配穿越時空的劇情、陰間使者和鬼怪相愛相殺的Bromance、充滿文青風的唯美畫面，讓《鬼怪》一開播即穩坐收視冠軍，也創下許多觀看紀錄。

「和你在一起的時光都很耀眼，因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好，每一天都很美好」、「別再召喚我了，沒有必要，因為我會一直待在你身邊。」等大叔的撩妹金句，則擄獲不少孔太太的心。此外，包括〈Stay With Me〉、〈Beautiful〉、〈如初雪般走向你〉隨著劇情釋出的 OST，更橫掃各大排行榜，為劇迷帶來視聽的享受。

還有哪些讓你追得不要不要的鬼神劇？和我們分享吧！

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德魯納酒店, 鬼怪, oh!我的鬼神君, 客：the guest, 附身, 打架吧鬼神, 主君的太陽, 日韓風

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