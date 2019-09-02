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具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」

記者張筱涵／綜合報導

韓星具惠善和安宰賢爆出離婚後風波不斷，但彼此的隔空戰爭已經告一個段落，她的發文也都是為了小說作品和畫展宣傳或發表感言，怎料1日時她突然表示：「我在散文集《我是你的伴侶寵物》發行前，最後一次和大家打招呼。」

▲具惠善和安宰賢鬧離婚中。（圖／翻攝自具惠善IG）

▲具惠善和安宰賢鬧離婚中。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

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▲韓媒直指這則貼文是具惠善在暗示引退。（圖／翻攝自NAVER）

▲韓媒直指這則貼文是具惠善在暗示引退。（圖／翻攝自NAVER）

具惠善將在日後發行散文集《我是你的伴侶寵物》（暫譯，나는 너의 반려동물），1日更新的Instagram貼文中表示：「大家好，我是具惠善，我在散文集《我是你的伴侶寵物》發行前，最後一次和大家打招呼，真的很感謝你們一直以來的支持和愛護，托你們的福我才能實現夢想，未來也一定要幸福又健康快樂喔！我愛你們，具惠善敬上。」

▲具惠善和安宰賢鬧離婚中。（圖／翻攝自具惠善IG）

▲具惠善表達最後一次問候，讓外界忍不住猜想她將引退。（圖／翻攝自具惠善IG）

這則貼文的附圖則像是《我是你的伴侶寵物》的序，仔細閱讀後在對比現在她的婚姻情況，更能體會到寵物帶給她的慰藉，「我不知道愛是什麼，也不相信那種東西，但敢讓我說出我愛過、我正在愛、我會愛的那唯一存在，就是我的伴侶寵物，我和你約定成為你的伴侶寵物，約好一起走到你的世界盡頭，就算你沒辦法陪著走到我的盡頭，當你化為塵土，我也會靠自己的雙腳每天珍惜著你，打勾勾約定，這份愛，我約定將會永遠」。

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