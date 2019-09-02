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贈票／韓流帝王SJ領軍超強卡司 二度登K-FLOW會台灣妹

▲K-FLOW2演唱會贈票

活動小組／綜合報導

「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」即將於9月21日(六)在國立體育大學(林口體育館)登場了！今年由原班人馬韓流帝王「SUPER JUNIOR」帶領首次參與K-FLOW演唱會的NEO男團「NCT127」、即將當兵的美聲王子「南優賢」及神的聲音「金在煥」一起為台灣粉絲帶來精彩的夜晚！《ETtoday星光雲》要送出門票囉！趕快拿起手機打開星光雲App抽票去！

>>>四組韓流超強卡司來台，不想錯過到星光雲App抽票去<<<

「K-FLOW2 CONCERT」連續第二年在台舉辦，與台灣特別有緣的SUPER JUNIOR也情義相挺，第二年登上K-FLOW的舞台，出道15周年的SJ終於等到全體成員完成兵役，日前也公布粉絲期待已久的正規九輯及SUPER SHOW8演出資訊，屆時是否帶來為新專輯與演唱會熱身的表演，十分令台灣妹們期待！由SM娛樂近年來打造的新型態偶像男團「NCT127」，以NEO的風格吸引不少迷妹的喜愛，更在結束全球巡演後即將登台，將為台灣帶來最火熱最炸的舞台魅力。

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>>>SJ又要來台灣啦！台灣妹趕快抽票見老公們<<<

美聲王子「南優鉉」，2010年作為INFINITE的主唱出道，為了在當兵前多與粉絲見面，時隔五個月再度來台，期待他帶來專輯裡的新創作，用歌聲療癒所有歌迷。金在焕首次以個人之姿來台，從男團Wanna One主唱出道後，一路挾帶高人氣，2019年SOLO出道發行個人首張迷你專輯《Another》，拿下雙冠王的好成績。不想錯過精彩可期的「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」，趕快到星光雲App參加抽票活動吧！

▲（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd/希林國際提供）

▲（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd/希林國際提供）

【2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN活動資訊】

時間：9月21日(六)

地點：國立體育大學(林口體育館)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「2019K-FLOW2 CONCERT贈票 」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 9月2日至9月6日2359止。
◎得獎獎項： 「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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K-FLOW, 拼盤演唱會, App, 星光雲, 贈票, SUPERJUNIOR, NCT127, 金在煥, 南優賢

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