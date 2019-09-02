記者張筱涵／綜合報導

大陸女星金晨今年29歲，曾演過《小情人》、《無心法師》等熱門戲劇，2日被拍到和新歡十指緊扣散步，一到黑暗處就緊摟在一起外，眼見男友在喝水整個人往前靠，直接就親了上去完全不管旁邊有人，「金晨戀情」也迅速登上熱搜第一。

▲金晨和鄧倫曾有過一段情。（圖／翻攝自金晨、鄧倫微博）

大陸八卦媒體《爆料敲猛的阿飛》2日爆出一段影片，可以看見曾和鄧倫有一段情的金晨和朋友聚完餐改到一間飯店，怎料抵達時沒有下車反而繼續按著手機又轉往別的地方，下車後身旁就多了個高挑口罩帥哥，他們十指緊扣漫無目的地散著步，但她一路走著都不停按著手機完全沒看路。

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男方發現後面有人要過時，怕金晨被撞到會失去平衡或弄掉手機，一把就將對方改摟到右肩緊緊守護，男友力十足，而這個動作看起來很常做，因為金晨完全沒有反應繼續玩著手機。他們散步後去買水在樹下休息，男友喝著水的同時，金晨撒嬌向前似乎想喝水，結果男友直接嘴對嘴親上來，讓她露出嬌羞笑容，完全不管旁邊還有路人。

▲金晨和男友卿卿我我。（圖／翻攝自《爆料敲猛的阿飛》火鍋視頻）

眼尖的網友很快就將男生的穿著打扮和線上藝人對比，大家狂猜測就是在《偶像練習生》爆紅的24歲台灣男星董又霖，他擁有183公分的高挑身材，五官精緻又溫和個性廣受歡迎，同時他也是國際巨星成龍的親外甥。不過他和金晨目前都還沒對外正式發出聲明。

▲網友對比爆料影片中男生似乎是董又霖。（圖／翻攝自董又霖微博）