男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男演員漆培鑫外型帥氣，近來在夯劇《陳情令》中飾演「金凌」打開知名度，沒想到近來卻被爆料，不僅在談戀愛期間出軌，得知女友懷孕後，卻以「冷暴力」對待，女方更曝光床照、鹹濕音檔，面對種種負面指控，他本人終於在1日出聲，除了承認戀情，也正式對外道歉了！

請繼續往下閱讀...

▲漆培鑫擁有帥氣外型，近來在《陳情令》中展露頭角。（圖／翻攝自微博／漆培鑫）

一名網友於8月底發文爆料，標題為「陳情令飾演金凌的，戀愛出軌，女朋友懷孕不負責，還想玩3P」，並曝光一系列對話截圖及照片佐證。文中除了指控漆培鑫劈腿，男方得知女友懷孕後，卻以冷暴力對待，僅要她趕緊將孩子處理掉，「他跟我說，你要生下來，你就自己養，我不會管你。」之後女方動刀住院，男方也被控都不聞不問。

事後，疑似是漆培鑫女友的帳號，也在微博公開雙方合照，甚至公開一段「鹹濕音檔」，錄音中似是記錄了行房時男方的呻吟聲：「老婆，你好棒呀，好爽。」誇張內容讓人看了瞠目結舌。

▲漆培鑫被控劈腿。（圖／翻攝自微博）

面對一連串的爆料與指控，漆培鑫相隔數日後終於打破沉默，於9月1日正式發出聲明回應，並且承認戀情，「這段感情裡因我的原因，對雙方都造成了傷害，在這裡我誠懇道歉！我會處理好所有事情，承擔相應責任，並深刻反省。」

漆培鑫指出，事情發展至今，2人的經歷已被過分曲解，「雙方都希望一切能到此為止。所以也懇請大家不要再去打擾她的生活，停止無端猜測，減少不必要的傷害。」他也為此向一路支持他的粉絲致歉，「對不起！很抱歉辜負了你們的喜愛和期待。未來的我會努力成長，做更好的自己。」

▲漆培鑫發文道歉。（圖／翻攝自微博／漆培鑫）