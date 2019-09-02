男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

漆培鑫爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男演員漆培鑫外型帥氣，近來在夯劇《陳情令》中飾演「金凌」打開知名度，沒想到近來卻被爆料，不僅在談戀愛期間出軌，得知女友懷孕後，卻以「冷暴力」對待，女方更曝光床照、鹹濕音檔，面對種種負面指控，他本人終於在1日出聲，除了承認戀情，也正式對外道歉了！

▲漆培鑫被控劈腿道歉了。（圖／翻攝自微博／漆培鑫）

▲漆培鑫被控劈腿道歉了。（圖／翻攝自微博／漆培鑫）

請繼續往下閱讀...

▲漆培鑫被控劈腿道歉了。（圖／翻攝自微博／漆培鑫）

▲漆培鑫擁有帥氣外型，近來在《陳情令》中展露頭角。（圖／翻攝自微博／漆培鑫）

一名網友於8月底發文爆料，標題為「陳情令飾演金凌的，戀愛出軌，女朋友懷孕不負責，還想玩3P」，並曝光一系列對話截圖及照片佐證。文中除了指控漆培鑫劈腿，男方得知女友懷孕後，卻以冷暴力對待，僅要她趕緊將孩子處理掉，「他跟我說，你要生下來，你就自己養，我不會管你。」之後女方動刀住院，男方也被控都不聞不問。

事後，疑似是漆培鑫女友的帳號，也在微博公開雙方合照，甚至公開一段「鹹濕音檔」，錄音中似是記錄了行房時男方的呻吟聲：「老婆，你好棒呀，好爽。」誇張內容讓人看了瞠目結舌。

▲漆培鑫被控劈腿道歉了。（圖／翻攝自微博）

▲漆培鑫被控劈腿。（圖／翻攝自微博）

面對一連串的爆料與指控，漆培鑫相隔數日後終於打破沉默，於9月1日正式發出聲明回應，並且承認戀情，「這段感情裡因我的原因，對雙方都造成了傷害，在這裡我誠懇道歉！我會處理好所有事情，承擔相應責任，並深刻反省。」

漆培鑫指出，事情發展至今，2人的經歷已被過分曲解，「雙方都希望一切能到此為止。所以也懇請大家不要再去打擾她的生活，停止無端猜測，減少不必要的傷害。」他也為此向一路支持他的粉絲致歉，「對不起！很抱歉辜負了你們的喜愛和期待。未來的我會努力成長，做更好的自己。」

▲漆培鑫被控劈腿道歉了。（圖／翻攝自微博／漆培鑫）

▲漆培鑫發文道歉。（圖／翻攝自微博／漆培鑫）

推薦閱讀

婚變安宰賢隔9天…具惠善首PO自拍照！　「沒有你的世界」曝最新近況

婚變安宰賢隔9天…具惠善首PO自拍照！　「沒有你的世界」曝最新近況

東區幫人配對變女友…黑男驚爆求婚了！　混血正妹公開「單膝下跪」深情照

東區幫人配對變女友…黑男驚爆求婚了！　混血正妹公開「單膝下跪」深情照

具惠善、安宰賢恩愛錄影內幕！　關房內大吵「最長一次6hrs」

具惠善、安宰賢恩愛錄影內幕！　關房內大吵「最長一次6hrs」

蕾菈認了情傷！　發洩狂操「1個月前後身體變化」對比照曝光

蕾菈認了情傷！　發洩狂操「1個月前後身體變化」對比照曝光

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

謝忻首PO自拍照「露鎖骨張嘴」　掉9kg臉變尖…網驚：真的瘦了

謝忻首PO自拍照「露鎖骨張嘴」　掉9kg臉變尖…網驚：真的瘦了

周曉涵躺床畫面「掉出超兇半球」！　邪惡視角吐舌…網暴動狂盯左下方

周曉涵躺床畫面「掉出超兇半球」！　邪惡視角吐舌…網暴動狂盯左下方

BY2出道11年「維持相同站姿」藏原因！　親曝「先天身體缺陷」惹心疼

BY2出道11年「維持相同站姿」藏原因！　親曝「先天身體缺陷」惹心疼

林志穎妻西班牙階梯拍美照…她一坐下「觸犯禁令」！　最高可罰1.4萬

林志穎妻西班牙階梯拍美照…她一坐下「觸犯禁令」！　最高可罰1.4萬

「下來陪我們玩？」鐵齒4人闖東海古堡　女孩1句話讓他驚恐阻止友…來不及了

「下來陪我們玩？」鐵齒4人闖東海古堡　女孩1句話讓他驚恐阻止友…來不及了

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

曾之喬電梯自拍！一往下看…網全嚇壞：為什麼不穿褲子

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漆培鑫, 陳情令, 金凌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」
  2. 《RUN新聞》夜貓組電台開放Call-in！Leo王、春艷等你來電！
  3. 阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩
  4. 鄭可強生日會票房亮眼　西門町拍MV成「人形立牌」
  5. 男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養
  6. PENTAGON搭機飛40mins就出問題！　「海上盤旋2hrs」乘客恐慌發作
  7. 八三夭阿電被虧「以前買週刊，現在上週刊！」　藏勵志故事
  8. 鄧倫前女友爆熱戀　當街親吻摟抱…對象遭起底「小5歲183cm台灣男星」
  9. 松崎敏葵「被男友性侵軟禁」崩潰輕生！　頭皮被扯下濺血…他興奮：很有快感
  10. 她們上節目沒穿比基尼「遭嗆收視率堪憂」　護航幫辯是節目效果…網友怒嗆：噁心低級

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366