ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

松崎敏葵「被男友性侵軟禁」崩潰輕生！　頭皮被扯下濺血…他興奮：很有快感

記者田暐瑋／綜合報導

離開我就一起死！台日混血網紅松崎敏葵因為打扮得像個真人洋娃娃走紅，卻碰上恐怖情人施暴性侵，崩潰到吞藥輕生。她的男友非常沒有安全感，不只緊迫盯人，還偷偷打了一把她家的鑰匙，趁她入睡時闖入性侵，甚至將她綁起來軟禁施暴，嚴重到頭皮都被扯下來，讓她身心受到極大創傷。

松崎敏葵上《什麼道理？》痛訴逃離恐怖情人魔爪，兩人曾交往2年，分手後又重新復合，在論及婚嫁及發生關係後，男友突然變了一個人，開始在她手機和車上裝定位，不准她和任何男性女性朋友出門，有次男友載她上班，她等了20分鐘，想說男友應該離開了，偷偷坐上朋友的車出去玩，卻從後照鏡中發現男友車就停在後面，當場被抓包。

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自YouTube／什麼道理）

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自YouTube／什麼道理）

請繼續往下閱讀...

男友對松崎敏葵一直存在著不安全感，認為她在外面就是很多「客兄」，只要有LINE傳來都認定是男生。某天半夜她睡到一半，突然有人壓在她身上想要性侵，她一看發現竟然是男友，才知道對方偷偷打了她家的鑰匙，還有這種癖好，嚇得拒絕並且報警，男友則表示覺得「這樣很有快感」，反過來爆氣訓斥她小題大作，還嗆：「走著瞧！」

因為這次事件，男友開始會對松崎敏葵拳打腳踢，打完之後就趕緊道歉，也求得原諒，第二次變本加厲，發狠把她的頭髮和頭皮都扯下來，不斷流血，到了第三次是直接把她綁起來軟禁，還拿刀出來威脅她不准跟任何人聯絡，在無計可施下，她選擇吞藥自殺。

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自YouTube／什麼道理）

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自YouTube／什麼道理）

松崎敏葵昏迷後，媽媽到她住處找人，才發現女兒衣衫不整，恐怖男友就躺在她旁邊，過了2天她才醒來，家人氣得要提告，男友害怕惹禍上身，才心不甘情不願答應分手。

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自松崎敏葵臉書）

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自松崎敏葵臉書）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
 

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

Lulu金鐘「雙料入圍」贏過黃子佼！　半夜470字淚：我們變敵人了

Lulu金鐘「雙料入圍」贏過黃子佼！　半夜470字淚：我們變敵人了

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

63歲陳美鳳馬甲線40年都沒消！　全靠「吃這套萬年早餐」…曝5秘訣比少女辣

63歲陳美鳳馬甲線40年都沒消！　全靠「吃這套萬年早餐」…曝5秘訣比少女辣

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

古代女人自己做「姐夫」！用完還能變購物袋　曝「黃金震動器」1串600萬起跳

古代女人自己做「姐夫」！用完還能變購物袋　曝「黃金震動器」1串600萬起跳

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

吳小哲「躺死人棺材吃肉粽」爆紅！80萬人嚇呆　12天後手腳全斷引殺機

吳小哲「躺死人棺材吃肉粽」爆紅！80萬人嚇呆　12天後手腳全斷引殺機

女警用IG找到失主！皮夾主人竟是「葛萊美級製作人」　狂喜謝：台灣有妳們真幸福

女警用IG找到失主！皮夾主人竟是「葛萊美級製作人」　狂喜謝：台灣有妳們真幸福

美女姊妹含怨亡！攝影師「白目亂說話」　失聯1年慘死辛亥隧道…這天是她們忌日

美女姊妹含怨亡！攝影師「白目亂說話」　失聯1年慘死辛亥隧道…這天是她們忌日

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

曾之喬電梯自拍！一往下看…網全嚇壞：為什麼不穿褲子

正妹現身健身房重訓！本尊被神出是「最強新人女優」

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

松崎敏葵

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 松崎敏葵「被男友性侵軟禁」崩潰輕生！　頭皮被扯下濺血…他興奮：很有快感
  2. 她們上節目沒穿比基尼「遭嗆收視率堪憂」　護航幫辯是節目效果…網友怒嗆：噁心低級
  3. 獨／謝忻「遭指出國贖罪」每天洗病人排泄物　好友心疼：她是垂死之人
  4. 上原亞衣宣布「新身份」！　引退3年鏟10kg「無碼真面目」現形
  5. 17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出
  6. 瘋電影／使徒行者2諜影行動　來世還要做兄弟
  7. 金秀賢《德魯納》只講10字也狂登熱搜！　IU出道11年「第一次殺青爆哭」
  8. 斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定
  9. 唐綺陽運勢／本周處女座受矚目！射手「留意職場戀情機會」　獅子當心破財
  10. 具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366