松崎敏葵「被男友性侵軟禁」崩潰輕生！　頭皮被扯下濺血…他興奮：很有快感

記者田暐瑋／綜合報導

離開我就一起死！台日混血網紅松崎敏葵因為打扮得像個真人洋娃娃走紅，卻碰上恐怖情人施暴性侵，崩潰到吞藥輕生。她的男友非常沒有安全感，不只緊迫盯人，還偷偷打了一把她家的鑰匙，趁她入睡時闖入性侵，甚至將她綁起來軟禁施暴，嚴重到頭皮都被扯下來，讓她身心受到極大創傷。

松崎敏葵上《什麼道理？》痛訴逃離恐怖情人魔爪，兩人曾交往2年，分手後又重新復合，在論及婚嫁及發生關係後，男友突然變了一個人，開始在她手機和車上裝定位，不准她和任何男性女性朋友出門，有次男友載她上班，她等了20分鐘，想說男友應該離開了，偷偷坐上朋友的車出去玩，卻從後照鏡中發現男友車就停在後面，當場被抓包。

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自YouTube／什麼道理）



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男友對松崎敏葵一直存在著不安全感，認為她在外面就是很多「客兄」，只要有LINE傳來都認定是男生。某天半夜她睡到一半，突然有人壓在她身上想要性侵，她一看發現竟然是男友，才知道對方偷偷打了她家的鑰匙，還有這種癖好，嚇得拒絕並且報警，男友則表示覺得「這樣很有快感」，反過來爆氣訓斥她小題大作，還嗆：「走著瞧！」

因為這次事件，男友開始會對松崎敏葵拳打腳踢，打完之後就趕緊道歉，也求得原諒，第二次變本加厲，發狠把她的頭髮和頭皮都扯下來，不斷流血，到了第三次是直接把她綁起來軟禁，還拿刀出來威脅她不准跟任何人聯絡，在無計可施下，她選擇吞藥自殺。

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自YouTube／什麼道理）

松崎敏葵昏迷後，媽媽到她住處找人，才發現女兒衣衫不整，恐怖男友就躺在她旁邊，過了2天她才醒來，家人氣得要提告，男友害怕惹禍上身，才心不甘情不願答應分手。

▲松崎敏葵。（圖／翻攝自松崎敏葵臉書）



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