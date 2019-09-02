她們上節目沒穿比基尼「遭嗆收視率堪憂」　護航幫辯是節目效果…網友怒嗆：噁心低級

記者張筱涵／綜合報導

大陸綜藝《各位遊客請注意》日前播出的節目中，一群人準備一起泡溫泉時，男生們先換好衣服等著，看見女來賓們全都穿著嚴實外套T-Shirt大呼失望，一直到入湯的時候也不停說嘴，這段讓觀眾們看得很不舒服，直呼「有夠噁心」、「女生穿什麼是自己的自由」。

▲《各位遊客請注意》溫泉片段引起爭議。（圖／翻攝自影視圈達人微博）

《各位遊客請注意》主打的節目宗旨是「陌生社交心理學旅行觀察節目」，由張雨綺、黃宗澤、陳學冬、歐陽娜娜、鍾楚曦擔任固定嘉賓，再找一群素人一同旅行，只是在最近一集中，歐陽娜娜和4男4女素人嘉賓一起去泡溫泉，男生換衣服速度比較快先在外面等，陸續看見女生登場後從原本的笑容滿面轉為失望。

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事後訪問男生嘉賓陸續表示，「太保守了好不好，泳裝都不穿，全穿一些短袖就來泡澡」、「這輩子沒有（見過）這麼素的泳池，太素了看不下去」、「與其說失望不如說驚訝，就『啊～？有人泡溫泉穿這樣啊』」、「覺得真的是太保守了」。就連節目組也問歐陽娜娜相關問題。

▲男嘉賓對女嘉賓沒穿泳衣倍感失望。（圖／翻攝自影視圈達人微博）

一行人一起泡進溫泉裡時，男生們持續強調「妳真的就打算這樣子啊？我為這個節目的收視率堪憂，我以為我們公司年會已經算很保守了，結果來到這裡發現我們公司的女同事已經很可以了」，女生們雖然都是笑笑的但很明顯感到尷尬，歐陽娜娜這時反問：「你們現在年輕男孩都不健身的嗎？」這才讓大家氣氛變得比較緩和一點。

▲歐陽娜娜跳出來反問男嘉賓「現在男生都不健身嗎」。（圖／翻攝自影視圈達人微博）

大陸網友特別截出這個片段表示「話裡話外都太不尊重人了」、「神經病吧這是，人家想怎麼穿礙得著你了嗎？想看回家看你老婆去吧」，也有人認為這只是節目效果，並不用太認真看待，「為了搞笑而已，綜藝節目別太較真」，最後有人指出：「女生都尷尬了男的還一直講，誰說上節目一定要穿比基尼才有收視呢？效果效果的辯解笑死人了，我們娜比懟（意旨罵）得好！」

▲網友反應。（圖／翻攝自影視圈達人微博）