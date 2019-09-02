獨／謝忻「遭指出國贖罪」每天洗病人排泄物　好友心疼：她是垂死之人

記者林彥君／專訪

謝忻和阿翔在6月爆出婚外情後，雖阿翔復出工作崗位，但謝忻仍停工，近期更傳出希朵花藝設計是兩人所開設，對此經營店面8年的花店老闆鄭名恩否認傳聞。鄭名恩和謝忻認識4年，對於外傳謝忻在停工期間「出國做公益贖罪」，鄭名恩感到忿忿不平，認為為善不欲人知，謝忻過去就曾到柬埔寨陪伴孩童，並非因為想挽回形象才做公益。

▲謝忻在8月21日露面說明。（圖／記者張一中攝）

鄭名恩說這次謝忻到印度，特別到由德蕾莎修女創立的「垂死之家」當義工，鄭名恩說謝忻在停工期間非常自責及喪志，身形逐漸削瘦，鄭名恩心疼地說：「她認為自己是個垂死之人。」

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在謝忻完成「垂死之家」的申請程序，也順利通過面試，到當地要自理吃住，照顧沒有自理能力的窮苦病人，讓病人能有尊嚴的善終，至於工作內容為何？鄭名恩說：「每天起床洗病人的排泄物，病人躺在病床上，可能隔天就有人離世，讓謝忻心情很非常沉重。」

▲謝忻過去曾到國外幫助孩童。（圖／鄭名恩提供）

鄭名恩說謝忻做錯事已是既定的事實，後續要想辦法讓事件有個解決方法，「她到國外做義工也是找人生的方向，我覺得她不容易，垂死之家並不是每個人都能做到的，她到當地完全沒有衛生防護，近距離的接觸病人。」

不只幫助需要幫助的人，謝忻也幫助流浪動物，鄭名恩說謝忻私下是個文青，會到咖啡廳寫文字，她曾建議一家咖啡廳老闆收養貓，「她會問老闆說這裡的空間很大，很適合收養貓，她會拿出手機裡給店家看待收養的貓，一直說『你看一下啦！這隻很可愛，很適合這裡。』最後老闆收養了2隻貓，她就是動物收養的仲介。」

▲鄭名恩側拍謝忻。（圖／鄭名恩提供）

▲謝忻到郊區的收容所當義工。（圖／鄭名恩提供）

謝忻家有養貓，鄭名恩說謝忻的貓都是醜貓，「有人跟她講哪裡有貓，她就會去救援，而一般人會認為的醜貓很難送出去，她就留著養，有一些長得可愛的，她救援後就會想辦法媒合送出去。」鄭名恩說謝忻會到偏遠的收容所當志工，環境惡臭，她會和其他志工齊心整理，幫狗狗洗澡、梳毛，把狗狗當成小孩照顧。

▲謝忻喜愛動物。（圖／鄭名恩提供）