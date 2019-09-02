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金秀賢《德魯納酒店》只講10字也狂登熱搜！　IU出道11年「第一次殺青爆哭」

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》1日播出完結篇，上周就劇透會特別客串的金秀賢讓觀眾等呀等的，終於在最後驚喜登場，這也是他退伍後首次在戲劇中現身，帥氣魅力依舊又多了份性感姿態，就算只出現10秒還是狂登NAVER熱搜和TWITTER話題。

▲《德魯納酒店》結局引起熱議外，金秀賢也是熱門話題。（圖／翻攝自NAVER）

▲《德魯納酒店》結局引起熱議外，金秀賢也是熱門話題。（圖／翻攝自NAVER）

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金秀賢宣布會特別演出《德魯納酒店》消息一出立即引起熱烈討論，而就在最後一集播到快尾聲時才發現怎麼都還沒出來？沒想到在滿月、燦星CP的結局結束後，出現了麻姑神的聚會透露新的月之客棧已經出現了，只是名字一直想不起來。接著畫面就轉到熟悉的霓虹燈招牌，只是上面寫的不再是德魯納酒店，而是藍月酒店（HOTEL BLUE MOON）。

▲金秀賢現身《德魯納酒店》成為新的酒店主人。（圖／翻攝自tvN）

▲後續出現了藍月酒店，主人就是金秀賢。（圖／翻攝自tvN）

熟悉的電梯聲響起，隱約出現的身影是一名西裝筆挺，在滿是職員列對迎接之下，他拿著威士忌邊喝邊走，一句話也不說地走上階梯後一轉身，這個人就是金秀賢！強烈氣勢下他露出微微笑容說：「月亮升起了，開始營業吧。」接著再喝一口威士忌轉身離去，場景拉遠後可以看見藍月酒店的規模比張滿月的德魯納酒店更大更高。

短短不到10秒的畫面，不只讓「藍月酒店」登上推特話題，南韓第一搜尋引擎NAVER熱搜也被占據，「德魯納酒店　金秀賢」、「金秀賢」、「藍月酒店」都在其中，甚至還有一度金秀賢超過德魯納結局的搜尋熱度，可見即使當兵經歷了幾年空白期，金秀賢的魅力依舊。

▲金秀賢現身《德魯納酒店》成為新的酒店主人。（圖／翻攝自tvN）

▲金秀賢現身《德魯納酒店》成為新的酒店主人。（圖／翻攝自tvN）

另外，《德魯納酒店》播出完結篇的1日晚間，演員們和工作人員也一起到餐廳舉辦殺青宴，飾演女主角的IU（李知恩）也在席間發表感言：「能夠演張滿月這麼有魅力的角色真的很榮幸，一直以來我的鐵則就是工作的時候絕對不會哭，不管是準備很久的專輯發行了，還是跑了半年以上的巡迴演唱會或戲劇殺青都不會哭，但昨天拍攝最後一場戲時哭得好慘。」

雖然開放式結局讓部分觀眾不滿意，但IU也透過「張滿月」的Instagram發表感言：「希望在仲夏夜之夢中醒來也能再愛上你，昨天的月落下迎來清淨早晨後，希望你也能繼續活下去，所以不論什麼樣的結局，都是HAPPY ENDING，因為我們的仲夏之夜，曾淒美盛開過。」語畢，她也用HASHTAG正式宣布：「德魯納酒店，結束營業。」

▲《德魯納酒店》正式結束。（圖／翻攝自Instagram／fullmoon.long）

▲《德魯納酒店》正式結束。（圖／翻攝自Instagram／fullmoon.long）

▼IU在《德魯納酒店》殺青宴講感言。（影片／取自아이유 연구소臉書，如遭刪除請見諒）

 

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德魯納酒店, 金秀賢, IU

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