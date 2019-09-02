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17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

記者田暐瑋／綜合報導

台灣麥當勞超多正妹員工，常常被網友PO上PTT表特版尋人，台北中山店最正店員張楚珊2013年被神出真實身份，當年她只有17歲，消失一陣子後，最近又被網友曝光近況，已經是個22歲女大生，外型比當初更加嫵媚甜美，前凸後翹的火辣身材更是讓人狂噴鼻血，比基尼辣照引起一陣暴動。

張楚珊2013年因清純甜美外型被客人偷拍到網路上，一夕之間爆紅成了麥當勞之花，當年就讀高中的她還只是工讀生，只給人可愛妹妹感，如今她已經大學畢業，擺脫過去稚嫩氣質，增添了幾分性感嫵媚，也是許多網拍服飾廠商愛用的模特兒，算是個小小網紅。

▲張楚珊。（圖／翻攝自張楚珊IG、臉書）

▲張楚珊。（圖／翻攝自張楚珊IG、臉書）

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目前IG人數有45萬多人追蹤，張楚珊也不吝在社群網站分享清涼辣照，日前PO出穿著紫色比基尼在海邊的玩樂照，豐滿上圍呼之欲出，纖細螞蟻腰更是讓人又羨慕又嫉妒。

▲張楚珊。（圖／翻攝自張楚珊IG、臉書）

▲張楚珊。（圖／翻攝自張楚珊IG、臉書）

▲張楚珊。（圖／翻攝自張楚珊IG、臉書）

▲張楚珊擺脫稚氣，變成超正辣妹。（圖／翻攝自張楚珊IG、臉書）

事實上，不只張楚珊，2016年被封為「台中麥當勞妹」爆紅的正妹店員陳靜婷也是一枝花，除了有張天使般面孔，更有著一雙纖細長腿，早就是表特版的常客，當年因為在台中某麥當勞打工爆紅，成功被網友搜出真實身分，現在雖已離職，仍有不少死忠粉絲關注，如今的她已經結婚，生下大兒子之後，最近又成功懷上二寶。

雖然已是2個孩子的媽，但陳靜婷外表依舊保持得完美，不只臉蛋水嫩，身材更是毫無走樣，和兒子一起自拍就像是姊弟一般，讓人羨慕直呼「老公太幸福了」、「怎麼都不會變啊」、「生完身材怎麼還這麼好，太誇張了」。

▲麥當勞女神陳靜婷。（圖／翻攝自陳靜婷IG）

▲麥當勞女神陳靜婷。（圖／翻攝自陳靜婷IG）

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