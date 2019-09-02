上原亞衣宣布「新身份」！　引退3年鏟10kg「無碼真面目」現形

記者劉宜庭／綜合報導

上原亞衣是日本知名AV女優，曾是業界「童顏巨乳」的代名詞，2016年引退至今3年時間，一度將社群網站關閉，直到前陣子才重新開啟推特及IG帳號，並陸續更新近況及美照，近來更首度對外公開「新身份」，原來是要開始當YouTuber了！

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▲上原亞衣不時會PO出一系列美照，分享生活近況。（圖／翻攝自上原亞衣推特）

「不知道大家想知道關於我的什麼事呢？」上原亞衣於8月30日釋出第一支影片，開心宣布將開始經營YouTube頻道，接著不忘先自我介紹，「我的生日是1992年11月12日，今年26歲了，到今年11月生日過後就27歲了，血型是O型，我在福岡出生，但是在東京成長生活。」

▲上原亞衣開始當起YouTuber了。（圖／翻攝自YouTube／上原亜衣ちゃんねる）



至於興趣，上原亞衣坦言，先前因為工作胖了整整10公斤，退休至今3年的日子都在積極瘦身，並且成功鏟去10公斤。如今的她，除了持續進行減重，也開始學習美容及料理，她提到，過去因為工作的關係，髮色及妝容都是被決定好的事，如今終於可以自由選擇，她也發現自己很喜歡化妝、美容等事物，於是開始自主嘗試學習研究。

這3年內，上原亞衣去了很多地方旅行，包括夏威夷、韓國等，「在這些日子裡真的感覺很放鬆，因為以前工作實在太忙了，甚至都沒有時間休息，所以在這之後只想好好休息。」也正因為如此，她害羞笑說，除了旅行之外的時間，幾乎都只待在家裡。

上原亞衣開放網友在留言提問，會開始蒐集問題並拍成影片回答，她也提到，過去工作5年，拍了上千部影片，自認對性方面的知識算是足夠的，非常歡迎眾人大方提問相關問題，包括性病、或是「怎麼讓男朋友開心的方法」等，讓大票粉絲期待不已。

▲上原亞衣引退3年瘦了整整10kg。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）



事實上，在引退期間，上原亞衣努力減肥，除了持之以恆的運動習慣，對於飲食也十分講究，不但需少油少鹽，就連熱量、用餐順序，以及喝水的時間和量都有在控制，經過長時間的努力，共瘦了整整10公斤，體脂肪也下降了約百分之7、8。

如今，上原亞衣不僅整個人瘦了一圈，臉型也明顯有了變化，如今首度在YouTube展現「無碼真面目」，雖然被指消瘦後略顯憔悴，但仍有不少粉絲給予正面評價，在網路上意外掀起一陣熱議。