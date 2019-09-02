斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

記者劉宜庭／綜合報導

《我們不能是朋友》上個月播出大結局，最終回開出平均收視1.36，也創下超高討論度。郭雪芙在劇中與孫其君飾演男女朋友，雖然戲裡最後分手，但雙方在戲外其實被爆假戲真作，近來被問到2人緋聞，他也難得鬆口回答與女方的關係了！

▲孫其君鬆口與郭雪芙關係。（圖／翻攝自郭雪芙IG、記者李毓康攝）



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郭雪芙和孫其君合作《我們不能是朋友》傳出假戲真做，被媒體拍到兩人常在女生家中約會，但男方先前早有正宮女友K小姐，事後他稱與郭只是好友，也對沒把個人感情處理好一事公開道歉，「我和K小姐一段美好的感情無法走到最後，我對她很抱歉，讓她傷心難過，是我做的不夠好。溝通過後我們也彼此諒解並且彼此祝福。」

如今事隔約7個月，針對緋聞掀起的批評聲浪，據《聯合報》報導，孫其君透露，自己並沒有接收到太多，卻也首度鬆口認了與郭雪芙的關係，他表示，未來的事交給未來，雖然自己也說不出個所以然來，「但會期待一個穩定的關係。」

▲郭雪芙、孫其君合作拍戲爆出假戲真作。（圖／八大提供）

劇中，孫其君把「黎皓一」飾演地入木三分，令不少入戲粉絲將生活中的他畫上等號。他日前接受《ETtoday星光雲》專訪時連忙澄清，「我覺得像的部分只有10％吧！原因有二個，其一是男性，其二是有買房目標，我會存錢買房，覺得是人生一個階段，但不會像他一樣一天只花150元，覺得生活精彩充實也很重要，品質還是要顧好的。」

至於不像的地方，孫其君大笑：「那可就多了。」最重要一點就是「分手後絕對不會勾勾纏」，他表示：「通常講到分手，就是對方心已經不在你身上，去問很多問題，比如我比不上誰，或是問很多原因，最後都會是受傷，通常我就是Let it go。」

▲孫其君日前接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）



面對劇中角色成為劇迷狂轟對象，孫其君則說，「在這部戲沒有誰是正、反派，沒有誰是絕對好人，每個人都有缺陷，演出黎皓一這角色，心理有準備被討厭，對我來說是挑戰，讓大家看到不曾看過的孫其君一面。」