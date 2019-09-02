《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

記者陳芊秀／綜合報導

綜藝節目《大學生了沒》1日舉行返校同學會，班底學生和幕後工作人員幾乎都來啦！該節目自2007年開播，由陶晶瑩、納豆與阿Ken主持，捧紅不少素人變紅星，其中Lulu黃路梓茵、舒子晨、蔡阿嘎、大元、阿達、夏語心、袁艾菲等人活躍娛樂圈，不少人還帶著孩子到現場，讓活動熱鬧萬分！

▲《大學生了沒》熱播9年仍讓觀眾印象深刻，1日在陶晶瑩號召開同學會。（圖／翻攝自IG／蘿莉塔）

《大學生了沒》熱播9年多，這次在陶晶瑩號召下，所有參與過節目的幕前、幕後人員都來共襄盛舉，眾人輪番上台報告近況，有人開店、有人擔任潮牌公關、還有人進軍網路平台發展。其中陳艾琳挺著8個月巨肚現身，並透露11月要生，談起這些年的經歷，感性說：「可能遭受到蠻多的……不管是新聞事件啊、人生歷練上的改變，現在脾氣跟以前差很多，軟了蠻多的。」網友也在直播中祝福生產順利。

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▲陳艾琳挺8月大肚現身。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）

袁艾菲近年在戲劇圈發展，因演出《我們不能是朋友》大受觀眾喜愛，戲裡獵小鮮肉性感破表，戲外則早在2月升格當人妻，台上大閃婚戒「我結婚啦！」阿達和Lulu交往4年感情告終，返校日現身成為安慰大會，被眾人追問分手原因，被陶晶瑩關心問目前還好嗎，頻頻轉換話題說：「還沒有對象的可以坐一桌嗎？」

▲袁艾菲大秀婚戒報喜：「我結婚了！」（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）

▲阿達來參加同學會，被眾人追問和Lulu分手原因。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）



因《大學生》踏入演藝圈的蘿莉塔，也曬出眾人大合照，感性寫下：「沒有大學生了沒，就沒有現在的我，如果哪天我真的有機會上某個大舞台或領某個獎，大學生了沒的所有人絕對是我第一個要感謝的，永遠最溫暖的大家庭。」大家利用空檔頻頻拍合照，大批網友也跟著陷入回憶殺。

▲蘿莉塔曬出和陶晶瑩合照，「有大學生了沒，就沒有現在的我。」（圖／翻攝自IG／蘿莉塔）