唐綺陽運勢／本周處女座受矚目！射手「留意職場戀情機會」　獅子當心破財

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報9/2-9/8】

重要星象：日、水、金、火皆在處女座，四星逆行中，火海對分相，處女星群、冥王三分相

本周太陽、水星、金星、火星皆在處女座，關注健康、細節、完美主義…等相關議題，對於認真專業、自我要求高者，會有斐然的成績出現。處女座備受矚目，應思考下一階段的發揮，討論工作的看法及流程。四星逆行中，容易使人懷舊、反省過往，從過去錯誤中找出最佳的應對方法，重新思考、改進工作的處理流程，將會對企業有好的影響。火、海對分相，有利於藝文活動的發展。處女星群、冥王三分相，是企業自省、審視體質，重新訂定規章的好時機。

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▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

工作注意：處女、天秤、魔羯、水瓶

處女：把握創新的機會，用新的思維角度去處理

天秤：遇到許多貴人，會難以選擇

魔羯：掌握工作上的主導性

水瓶：工作上有翻案的機會

桃花注意：白羊、巨蟹、天蠍、射手

白羊：別太含蓄或疏忽對方的心情

巨蟹：小心失控、避免情緒化，應多溝通

天蠍：做自己，展現自我會受到歡迎

射手：要留意職場戀情的機會

財運注意：雙子、獅子

雙子：重新審視理財狀況，會有新的想法

獅子：購物慾旺盛，當心破財

健康注意：金牛、雙魚

金牛：當心壞習慣與小疏忽，拖累健康戰鬥力

雙魚：注意消化系統或宿醉問題