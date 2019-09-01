正妹現身健身房重訓！本尊被神出是「最強新人女優」

記者許皓婷／綜合報導

日本20歲AV女優小倉由菜長相甜美、聲音嗲萌，2017年出道後，一舉獲得SOD成人大賞最佳新人女優獎，被譽為「最強新生代」。她近日在推特分享自己在健身房重訓的影片，期間發出的喘氣聲更意外掀起熱議。

▲▼小倉由菜被封為「最強新人女優」。（圖／翻攝自推特／小倉由菜）

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小倉由菜近日在推特分享自己重訓的影片，可見畫面中，她身穿白色的短版運動背心，下半身則穿著運動長褲，正在練習臀推的動作，由於訓練過程相當辛苦，她更時不時發出喘氣聲，讓她自己忍不住笑稱：「每次練習都會發出這種色色的聲音。」

▲小倉由菜健身房重訓。（圖／翻攝自推特／小倉由菜）

事實上，小倉由菜曾透露自己會想當AV女優，是因為父親很喜歡看AV，且自己小時候就有陪爸爸看片的經驗，所以不覺得AV女優的工作不好，加上自己喜歡，抱著年輕不要留白的想法，想好好拼一拼。

而小倉由菜先前被問到「父母知道妳要做AV工作時的反應」時，她坦言家人目前處於試著理解她的階段，仍常關心她的身體狀況「注意健康、好好工作。」也正因為如此，激起她要更努力工作的決心，希望獲得家人的認同及支持。

▲小倉由菜長相甜美、身材姣好。（圖／JKF提供）