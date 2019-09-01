七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

記者陳芊秀／綜合報導

陸網近日盛傳有七夕被拍到照片的女星，將會在生日時宣布新戀情，令眾人聯想到女星楊冪！由於她將在本月12日迎接33歲生日，和魏大勛外出看展覽的照片轟動一時，而男方的發文又意外掀起網友揣測。

▲網傳七夕被拍到照片的女星將公開戀情，網友聯想到楊冪和魏大勛的緋聞。（圖／翻攝自微博／嘉行楊冪工作室、魏大勛）

根據網友爆料，「七夕拍到的一對兒在女星生日時公開。」一句話引起眾人狂猜，發文者透露，「該女星之前婚姻口碑不好，會等一段時間公開。男星路人緣還可以，七夕試水路人反應還可。團隊在準備。」

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▲網友爆料「七夕七夕被拍到的一對兒在女星生日時公開。」（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

▲網友聯想到9月12日生日的楊冪。（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

楊冪8月初被爆和魏大勛一起外出看展覽，當時戴帽子、口罩，仍被認出明星身分，引起騷動，男方隨即澄清「只是跟朋友逛個街」，但是又有爆料照指出雙方當時手勾著手，再度掀起外界關注。對此她的好友幫忙闢謠，強調兩人並非情侶。

▲楊冪8月初被拍到和魏大勛外出看展覽。（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

魏大勛現年30歲，和楊冪曾合作綜藝《密室大逃脫》，一起在節目中闖關冒險，人氣再度往上飆。他近日發文，「9月12日，花好月圓的日子，我預感願望一定都會實現！」其實是為即將上檔的電影《小小的願望》宣傳，沒想到網友留言「我第一反應是楊冪的生日」、「是在暗示什麽嗎」、「冪姐生日那天」、「我記得她的生日就是9月12耶」，由於該部電影經歷改名、撤檔，如今確定上映時間，不少人期待「終於等到了」，而9月12日官宣戀情的傳言，網友仍持續好奇中。

▲魏大勛發文宣傳電影：「9月12日，花好月圓的日子，我預感願望一定都會實現！」（圖／翻攝自微博／魏大勛）

▲魏大勛提到9月12日，不少網友留言想到楊冪生日。（圖／翻攝自微博／魏大勛）