雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

記者吳孟庭／綜合報導

由IU、呂珍九主演的韓劇《德魯納酒店》今（1）晚播出大結局，原本呂珍九一直被劇迷懷疑可能是IU怨恨千年的仇人，但後來證明並不是，但兩人前世真的有緣分，在最後一集揭曉原來男方曾經救過女方一命，兩人許願來生一定要再相見，根本逼哭劇迷！但說好的金秀賢客串只出現10秒，讓人傻眼「在演什麼？」

▲IU、呂珍九《德魯納》大結局逼哭粉。（圖／翻攝自tvN）

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最後一集《德魯納酒店》，張滿月（IU飾演）在具燦星（呂珍九飾演）面前倒掉了麻姑神調的酒，等於宣告一定會離開德魯納酒店去陰間，兩人依偎在一起，社長說，「我們會不會前世見過面呢？我是1300年前的人，搞不好我們曾經遇過彼此？」

具燦星回，「你知道天上的星星也是經過很長的時間之後，才能讓我們的眼睛看見嗎？可能是經過1300年才能出現在眼前的姻緣也說不定。」接著嘴甜撒嬌，「你還有一個過了1300年必須要看到的星，具燦星，就是我。」讓傲嬌的張滿月滿意回，「沒錯，有你在就行了，我只看著你就好了。」

▲▼《德魯納酒店》具燦星的前世救了懨懨一息的張滿月小時候。（圖／翻攝自tvN）

而這時前世的模樣也首次出現在劇迷眼前，原來具燦星與爸爸的前世拉著馬車，在樹林裡遇到遇到一個懨懨一息的女孩，他發現女孩還活著，便餵她喝了一杯水，男孩說：「不要難過，你父母應該是去月之客棧了，你的名字叫什麼？」女孩回：「滿月」，原來前世具燦星真的救過對方一命，這輩子換還沒投胎轉世的張滿月守護他。

▲▼IU、呂珍九離別超級揪心。（圖／翻攝自tvN）

接著每一個德魯納酒店的職員，都一一坐上禮車，朝陰間走去，當然也包含張滿月。她與具燦星最後哭著道別說，「我一直想著你，現在只想跟你在一起，我真的不想留下你走，真的不想走。」隨後相擁而泣，但約定好了，「我們下輩子，一定，一定要見面！」留下具燦星真的走了。

▲IU、呂珍九最後相見，劇迷大喊看不懂。（圖／翻攝自tvN）

不過具燦星最後並沒有喝下藥酒，關上他看得到靈界鬼魂的雙眼，一幕疑似是回到記憶裡，兩人再度相見，說著「總有一天，即使時間過去，有一生還能跟你一起度過。」讓劇迷傻眼，「這邊看不懂？」、「所以是BE（Bad Ending）嗎？」

▲《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒。（圖／翻攝自tvN）

然而說好的金秀賢客串，竟然是在所有正劇全部播完才出現，新酒店取名叫做「Hotel Blue Moon」，他穿著正裝、手拿酒杯，瀟灑翩然的讓所有人列隊迎接他，他只說了一句「月亮掛好了吧？那就開始營業吧」接著彩蛋就結束，劇迷傻眼第二次，「所以跟原本劇情根本沒關係？」、「現在是要有第二季？」、「我太高估洪氏姐妹了（此劇編劇）」。