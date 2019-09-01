曾之喬電梯自拍！一往下看…網全嚇壞：為什麼不穿褲子

記者許皓婷／綜合報導

藝人曾之喬14歲以女團「Sweety」出道，跨足戲劇、唱片各領域，工作忙碌的她，仍常透過社群網站分享生活點滴，她1日在Instagram分享在電梯內的自拍，卻讓王子（邱勝翊）驚訝直呼：「我一看以為沒穿褲！」更引起許多粉絲共鳴：「我也以為沒穿！」

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／曾之喬）

請繼續往下閱讀...

曾之喬1日在Instagram上PO出自己在電梯內的自拍，只見她穿著深V綁帶西裝上衣，下半身搭配膚色長褲，並開心分享吃貨心得，「當個漂亮的吃貨的重點就是不用變成貪吃鬼，但看著看著又忍不住想伸出豬手的時候，一定要在心中默唸：『不好吃的東西休想來拖垮我的代謝』。」

▲曾之喬穿膚色長褲，被誤以為沒穿褲子。（圖／翻攝自Instagram／曾之喬）

而曾之喬PO出自拍照後，卻釣出王子留言：「我一看以為沒穿褲！」更意外引起大票粉絲共鳴，「乍看真的有像」、「超級像沒穿褲子」，她看完後哭笑不得，無奈地說：「腦子都在想什麼？」笑翻不少人。

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／曾之喬）

【曾之喬Instagram全文】

當個漂亮的吃貨的重點就是☝

（吃貨的重點是懂吃）

不用變成貪吃鬼

（也就是不用每餐都吃很多）

明明知道沒那麼好吃的食物

但看著看著又忍不住想伸出豬手的時候

一定要在心中默唸：

「不好吃的東西休想來拖垮我的代謝！」

·

「因為代謝力若太差，喝水都會胖。」

（醫生跟我說的！我聽了好震撼！）

·

最後溫馨小提醒：

「家裏不要囤零食，身體不需要那些東西：）