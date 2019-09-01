金明洙透露私下最常聯絡就是INFINITE成員！許願要在台灣合體

記者吳孟庭／台北報導

南韓男團INFINITE出身金明洙（藝名L）今（1）晚在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，雖然最近離開老東家，但談到最近常常聯絡的人，他也肯定回答就是成員，甚至說下次希望跟成員一起來，親口許願未來能和成員合體！

▲▼金明洙今晚在台北舉辦見面會。（圖／記者楊詩益攝）

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金明洙連續3年在台北舉辦粉絲見面會，他正式跳脫偶像身分轉型演員，似乎也比較沒包袱，難得「亂講話」，例如一直很滿意主持人阿娟給他取的中文暱稱「小洙洙」，整場就一直「小洙洙」地喊。

雖然撒嬌有點不自在，但只要轉換成《僅此一次的愛情》裡面天使丹的身分，他就能放下包袱對台下「塞ㄋㄞ」，甚至跳起「性感版」《學貓叫》，帶來撫媚的wave舞姿，讓現場氣氛超嗨。

▲金明洙裝扮成天使模樣，哄粉絲開心。（圖／讀者提供）

他脫稿演出還不只一次，例如親自抽問粉絲，問他在《僅此一次的愛情》中的表現如何，他站在台前點名台下，有粉絲讚他很帥、演技很好、很純真、純潔等，但一位粉絲拿著他中學畢業照片，卻直言「親太多了」，讓他趕緊道歉，「對不起喔，這不是我的意圖，是編劇要求的。」

▲金明洙被粉絲準備的影片感動，許願下次和成員在台灣合體。（圖／讀者提供）

金明洙演唱《僅此一次的愛情》的主題曲《STAY》開場，表示在戲劇中，「只要天使丹張開翅膀就會響起這首歌，等於是我的歌曲」，還演唱了《甘霖》、《思念你的夜晚》等歌曲，他最後被台粉準備的驚喜影片給感動，承諾：「我們永遠在一起，只要有機會我一定會回來，下次也希望能跟成員一起來。」最後甚至親自下台，跑到2樓繞場一圈，甚至在中間粉絲要求下，又下台再走一遍，展現滿滿誠意。