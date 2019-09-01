ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金明洙透露私下最常聯絡就是INFINITE成員！許願要在台灣合體

記者吳孟庭／台北報導

南韓男團INFINITE出身金明洙（藝名L）今（1）晚在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，雖然最近離開老東家，但談到最近常常聯絡的人，他也肯定回答就是成員，甚至說下次希望跟成員一起來，親口許願未來能和成員合體！

▲金明洙洩最常聯絡就是INFINITE成員。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼金明洙今晚在台北舉辦見面會。（圖／記者楊詩益攝）

▲金明洙洩最常聯絡就是INFINITE成員。（圖／記者楊詩益攝）

請繼續往下閱讀...

金明洙連續3年在台北舉辦粉絲見面會，他正式跳脫偶像身分轉型演員，似乎也比較沒包袱，難得「亂講話」，例如一直很滿意主持人阿娟給他取的中文暱稱「小洙洙」，整場就一直「小洙洙」地喊。

雖然撒嬌有點不自在，但只要轉換成《僅此一次的愛情》裡面天使丹的身分，他就能放下包袱對台下「塞ㄋㄞ」，甚至跳起「性感版」《學貓叫》，帶來撫媚的wave舞姿，讓現場氣氛超嗨。

▲金明洙洩最常聯絡就是INFINITE成員。（圖／記者楊詩益攝）

▲金明洙裝扮成天使模樣，哄粉絲開心。（圖／讀者提供）

他脫稿演出還不只一次，例如親自抽問粉絲，問他在《僅此一次的愛情》中的表現如何，他站在台前點名台下，有粉絲讚他很帥、演技很好、很純真、純潔等，但一位粉絲拿著他中學畢業照片，卻直言「親太多了」，讓他趕緊道歉，「對不起喔，這不是我的意圖，是編劇要求的。」

▲金明洙洩最常聯絡就是INFINITE成員。（圖／記者楊詩益攝）

▲金明洙被粉絲準備的影片感動，許願下次和成員在台灣合體。（圖／讀者提供）

金明洙演唱《僅此一次的愛情》的主題曲《STAY》開場，表示在戲劇中，「只要天使丹張開翅膀就會響起這首歌，等於是我的歌曲」，還演唱了《甘霖》、《思念你的夜晚》等歌曲，他最後被台粉準備的驚喜影片給感動，承諾：「我們永遠在一起，只要有機會我一定會回來，下次也希望能跟成員一起來。」最後甚至親自下台，跑到2樓繞場一圈，甚至在中間粉絲要求下，又下台再走一遍，展現滿滿誠意。

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

推薦閱讀

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

男星刷存簿發現少6萬元...一問孕妻「憑什麼管！」氣炸　他點出暴怒原因

男星刷存簿發現少6萬元...一問孕妻「憑什麼管！」氣炸　他點出暴怒原因

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」

專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

男星刷存簿發現少6萬元...一問孕妻「憑什麼管！」氣炸　他點出暴怒原因

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金明洙, L, 僅此一次的愛情, INFINITE, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金明洙透露私下最常聯絡就是INFINITE成員！許願要在台灣合體
  2. 楊洋緋聞女友逛失戀博物館！　網狂轟炒作…同行姊姊說話了
  3. 《與惡》李媽沒入圍…謝瓊煖淡定：我憑什麼！看好賈靜雯得視后
  4. 大S 3歲兒子「暴風成長」近照曝光！　網驚：長大好多
  5. 劉詩詩4個月大兒子小肉手登熱搜！　「暑假作業做完了」洩復出
  6. 曾智希自曝欣賞微大叔　苗可麗「老司機上身」精闢分析
  7. 太妍「染深棕色+空氣感瀏海」　神逆齡新髮型曝光！
  8. 五月天怪獸力挺蕭秉治開唱！　歌迷竟露出「這表情」讓他無奈了
  9. 楊謹華嗨秀記者證！　大頭照曝光驚呼「零黑歷史」
  10. 《阿拉丁》刪減歌曲曝光！Desert Moon超好聽　網友暴動：不輸A Whole New World

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366