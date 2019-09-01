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楊洋緋聞女友逛失戀博物館！　網狂轟炒作…同行姊姊說話了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星喬欣因陸劇《歡樂頌》的「關關」一角走紅，日前和楊洋傳出戀情，雙方都未做出回應，更接連被挖出家境富裕、私人帳號等。她近日被目擊逛失戀博物館，有人聯想到當天是楊洋陰曆生日，再度引發揣測，更有不少人批評「炒作」、「放過大帥哥」，為此姊姊喬雪站出來回應了！

▲▼喬欣曾和楊洋爆戀愛緋聞，近日逛失戀博物館引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲喬欣曾和楊洋爆戀愛緋聞，近日逛失戀博物館引發熱議。（圖／翻攝自微博／楊洋、喬欣）

有網友曬出照片，喬欣蘇州失戀博物館遇到，大讚「本人真的超好看，又高又瘦，人也特別好。」照片中一個纖瘦女性背影、戴口罩，雙腿細長更顯身材高挑。

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▲▼喬欣曾和楊洋爆戀愛緋聞，近日逛失戀博物館引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲網友在失戀博物館偶遇喬欣。（圖／翻攝自微博）

喬雪表示去蘇州探班，剛好妹妹喬欣有一天空閒，所以相約出去玩，本來是去蘇州博物館，到了才知道要上網預約，只好臨時換地方，「隨便搜了一下，發現有個失戀博物館，很多人打卡。我說那就去這兒吧，就是這麽一個臨時的隨機的決定。」

▲▼喬欣曾和楊洋爆戀愛緋聞，近日逛失戀博物館引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲喬欣姊姊喬雪回應去失戀博物館：「一個臨時的隨機的決定。」（圖／翻攝自IG／bridgesnow）

喬欣2月被傳出和楊洋同遊倫敦，還一起共度情人節，連私人帳號還點讚楊洋貼文，引發外界推測兩人「在一起」。緋聞在陸網越演越烈之際，又爆出疑似一名喬欣助理以動態發文，疑似批評男方被拍到約會就分手，她的私人帳號貼文也疑似透露受到情傷，再掀兩方粉絲論戰，面對網路各種傳言，雙方都沒有正式回應。

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