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劉詩詩4個月大兒子小肉手登熱搜！　「暑假作業做完了」洩復出

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星劉詩詩1日曬出兒子「步步」近照，再度成為熱搜焦點！她和吳奇隆結婚4年，終於在4月29日迎接兒子誕生，現在過著育兒生活，難得更新近況，還親手繡了小老虎，吸引大批粉絲關注。

▲▼劉詩詩曬兒子近照，透露「暑假作業」完成。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

▲劉詩詩曬兒子近照，透露「暑假作業」完成。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

▲▼劉詩詩曬兒子近照，透露「暑假作業」完成。（圖／翻攝自微博／娛大蜀黍）

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▲劉詩詩、吳奇隆結婚4年多迎接兒子出生，何時重返螢光幕受到外界好奇。（圖／翻攝自微博／娛大蜀黍）

劉詩詩更新貼文：「我的暑假作業做完了，你們的呢，開學要好好上課哦！」照片第一張是繡了中國風小老虎，紅色小結綁著鈴鐺、銅錢、錦囊等，手工精細；另一張是4個月大的兒子躺在嬰兒床，小老虎掛在孩子胸前，寶寶全身包著嬰兒服，臉蛋還是依舊遮住，只露出2隻小肉手，像在玩耍的動作相當可愛。

▲▼劉詩詩曬兒子近照，透露「暑假作業」完成。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

▲劉詩詩「暑假作業」是親手繡小老虎。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

隨後工作室也貼出照片，不過要粉絲看看「照片有什麼不一樣？」劉詩詩回應：「這張好一點，因為這張我梳了梳老虎的鬍鬚」。工作室還整理了前後對比照，令粉絲苦笑「怎麼有這麼可愛的人」、「姐姐太可愛了啦！」此外，有粉絲翻出工作室2018年貼文，當時女神行程寫著「7月暫無安排，小姐姐去放暑假了」，鐵粉又哭又笑「暑假作業做了1年啦！」同時也有娛樂博主推測，她結束「暑假作業」是，離復出娛樂圈之日也不遠了。

▲▼劉詩詩曬兒子近照，透露「暑假作業」完成。（圖／翻攝自微博／劉詩詩的小板報）

▲工作室曬對比照，劉詩詩強調老虎「鬍鬚」不一樣。（圖／翻攝自微博／劉詩詩的小板報）

▲▼劉詩詩曬兒子近照，透露「暑假作業」完成。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

▲鐵粉估算，劉詩詩「暑假作業」做了1年。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

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劉詩詩, 吳奇隆, 隆詩夫婦, 步步

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