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《阿拉丁》刪減歌曲曝光！Desert Moon超好聽　網友暴動：不輸A Whole New World

記者林映妤／綜合報導

迪士尼真人版電影《阿拉丁》在全球創下10.41億美金票房，不只叫座也叫好，被讚是史上最棒動畫改編電影，片中「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi scott）演唱的《Speechless》更是爆紅，傳唱度超高。其實電影除了《A Whole New World》，阿拉丁與茉莉公主還有一首合唱曲，只是被刪減掉，最近迪士尼終於釋出！

▲▼迪士尼釋出《阿拉丁》刪減歌曲《Desert Moon》。（圖／翻攝自YouTube／Desert Moon）

▲▼迪士尼釋出《阿拉丁》刪減歌曲《Desert Moon》。（圖／翻攝自YouTube／Desert Moon）

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▲▼迪士尼釋出《阿拉丁》刪減歌曲《Desert Moon》。（圖／翻攝自YouTube／Desert Moon）

迪士尼8月27日在官網以及YouTube上架合唱曲《Desert Moon》，該演唱片段正是梅納馬蘇德（Mena Massoud）飾演的阿拉丁，被賈方綁架去沙漠取神燈時，與茉莉公主相隔兩地的合唱。

迪士尼御用作曲家亞倫孟肯（Alan Menken）透露，阿拉丁與茉莉在片中首次見面時，曾向對方說過，兒時母親都有教他們同一首童謠，而《Desert Moon》正是這首童謠，「這首歌陪伴他們2人長大，但他們卻只能與對方分開，合唱這首歌。這是個很棒的橋段，我超愛這首歌。」

▲▼迪士尼釋出《阿拉丁》刪減歌曲《Desert Moon》。（圖／翻攝自YouTube／Desert Moon）

▲▼《Desert Moon》阿拉丁與茉莉公主相隔兩地合唱。（圖／翻攝自YouTube／Desert Moon）

▲▼迪士尼釋出《阿拉丁》刪減歌曲《Desert Moon》。（圖／翻攝自YouTube／Desert Moon）

《Desert Moon》釋出5天在YouTube已破百萬點閱，不少網友留言狂刷，「迪士尼你怎敢偷藏這個秘密好幾個月？我超愛這首歌！」、「真的好希望這首歌剪進電影裡，超好聽！」、「怎麼會剪掉這首歌，太可惜了！」、「浪漫程度不輸給A Whole New World！」

雖然無法在正片聽到《Desert Moon》，但迪士尼表示會將這首歌收錄在《阿拉丁》的藍光與DVD中。

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