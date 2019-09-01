五月天怪獸力挺蕭秉治開唱！　歌迷竟露出「這表情」讓他無奈了

記者翁子涵／台北報導

蕭秉治31日在高雄舉辦「凡人」演唱會，師兄五月天怪獸繼續相伴，有別於台北場找來了好兄弟鼓鼓呂思緯、師姐丁噹助陣，高雄場迎來師妹白安相挺，「治安二人組」首度合體演唱白安的億萬金曲《是什麼讓我遇見這樣的你》，蕭秉治以高雄人身份歡迎白安，笑說：「我們是公司二個最安靜的人，聽說白安很好聊天。」

▲蕭秉治在高雄開唱。（圖／相信音樂提供）



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凡人演唱會，怪獸全程力挺，他開玩笑說原本台北場大家看到他都很驚喜，但每場都出現，大家露出「他來了」的表情，習以為常模樣讓他頗有感觸，但歌迷也立刻熱情尖叫回應怪獸，身為高雄人的蕭秉治也特別為師兄推薦高雄美食，直接將美食搬進後台，並說：「謝謝獸哥陪我們這樣跑巡演，因為師兄關係，讓我到鳥巢唱了二次！」

▲蕭秉治高雄開唱，五月天怪獸全程力挺。（圖／相信音樂提供）



蕭秉治也在台上說：「好久沒在高雄辦演唱會，《我好想好想你》送給高雄。」歌迷也特別製作星星手幅熱烈應援，他感動地說：「看到你們看開心我就開心了，下次來高雄直接約高雄巨蛋。」日前他誓言要在高雄開唱前瘦5公斤，最後減肥失敗，便首唱歌迷期待已久的《愛過你有多久就有多痛》閩南語版當作補償。

▲蕭秉治和白安合唱《是什麼讓我遇見這樣的你》。（圖／相信音樂提供）

此外，黃奕儒也南下高雄擔任開場嘉賓，帶來《圈套》主題曲《我怎麼留下你》，演唱《不再孤單》時，他說：「這首歌陪我走了一年的時間，現在希望藉由《不再孤單》溫暖大家！」

▲黃奕儒擔任開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）