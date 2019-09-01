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從後面環抱雞排妹做菜...韓國歐巴喊熱「快流鼻血」　聽到她理想型秒心碎

記者林彥君／台北報導

鄭家純（雞排妹）上八大綜合台《WTO姐妹會》和新住民帥哥料理PK，主持人莎莎笑說：「這是非常可口的一集。」現場更幫新住民、來賓謀福利，安排韓國新住民Honey從背後環抱雞排妹做菜橋段，Honey還握著雞排妹的手備料，害羞地直喊：「好緊張，我快流鼻血了！」

▲▼莎莎、雞排妹 。（圖／八大提供）

▲雞排妹和Honey做菜。（圖／八大提供） 

Honey一上場展現單手打蛋、高速切菜讓眾人驚艷，莎莎因此替他爭取好康，邀雞排妹充當小助手，害羞的Honey不知該如何是好，靦腆喊：「好熱喔！我要高血壓了。」料理結束後，Honey開心表示很滿足，並笑說不用拿冠軍都沒關係。把歐巴迷得神魂顛倒，雞排妹卻透露現場符合理想型的是來自日本的新住民小林賢伍，聽到女神答案讓Honey頓時心碎。

▲▼莎莎、雞排妹 。（圖／八大提供）

▲莎莎和邱鋒澤秀廚藝 。（圖／八大提供）
 
節目另一來賓邱鋒澤下廚展手藝，結果是讓全場崩潰！不僅沒有所謂的新手運，還一度弄錯步驟，節目主持人趕緊上前幫忙，莎莎、郭彥均忍不住直說：「這是在考驗主持人吧！」 邱鋒澤不放棄機會，自稱強項其實是邊做菜邊唱歌，立即一展歌喉，卻把莎莎惹得快發瘋：「我可以幫你做菜嗎？看你這樣做我真得好痛苦！」最後，邱鋒澤只好站旁邊專心唱歌，引來現場大家笑稱，主持人真的要身兼多職！
 

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