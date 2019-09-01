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金明洙偷逛台北101...後面跟著「一群人」！天使丹上身害羞卡詞

記者吳孟庭／台北報導

南韓男團INFINITE出身的成員金明洙（藝名L），今（1）日在台北舉辦粉絲見面會，他透露每次台灣都很輕鬆自在，昨晚還在街頭溜達，在台北101附近閒逛，後面跟著一群歌迷也不在意。但是請他「天使丹」上身，卻又害羞到結巴笑場，讓觀看記者會的粉絲掀起陣陣尖叫。

▲▼韓星金明洙記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼金明洙提前吃月餅過中秋。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼韓星金明洙記者會。（圖／記者李毓康攝）

金明洙上月宣布離開前東家，今晚將在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，也是他自立門戶後首次面對粉絲。他在下午先和媒體、以及300名幸運粉絲舉辦彩排記者會，率先品嚐了月餅、柚子提前過中秋。

他表示已經連續3年來台北，「每次來都吃了很多好吃的東西，這次粉絲依然做了很多的應援，有珍珠奶茶、芒果冰、雞排，我吃得很開心，謝謝你們。」並期盼未來每年都能來，「希望能遵守承諾，我會繼續努力。」

▲▼韓星金明洙記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲金明洙希望每年都能來台灣。（圖／記者李毓康攝）

不知是否因為換了公司比較自由，金明洙透露前一晚其實有出來趴趴走，「吃了很多美食，像小籠包、牛肉麵，還去了台北101下面，我也出去飯店周圍散了步，每次來都發現夜晚風景真的讓人很舒服。」即使有粉絲跟著他一起移動，他也欣然接受「這也是一種回憶啊！」

▲▼韓星金明洙記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲金明洙被要求重現天使丹，卻害羞卡詞。（圖／記者李毓康攝）

上一部作品《僅此一次的愛情》飾演「天使丹」大獲好評，金明洙認為這個角色部分跟他個性很像，而主持人阿娟請他重現天使丹的微笑跟粉絲說幾句話，他對於突如其來的請求瞬間反應不過來，「欸，這樣怎麼做呢...」深呼一口氣卻定格在那，最後大喊「我...喔嗚～等等等等」，連續3年見台粉依舊非常害羞。

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關鍵字

金明洙, L, 僅此一次的愛情, INFINITE, 日韓風

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