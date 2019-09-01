李友廷獲頒網路音樂潛力新星...上台牽手Lulu！　她羞爆傻笑：你幹嘛啦

記者林彥君／台北報導

ETtoday《聲林之王》第一季的冠軍李友廷，入圍社群風格名人「網路音樂潛力新星」，在日前的頒獎典禮中李友廷獲獎。活動主持人黃路梓茵（Lulu）和曾莞婷在名單揭曉前和入圍者打招呼，Lulu也興奮地呼喊：「友廷老師！」

▲李友廷和Lulu近期合作歌曲。（圖／經紀人提供）

曾莞婷公布得獎者李友廷後，Lulu瞪大眼睛道恭喜，Lulu說：「其實李友廷一直有在創作音樂，是在去年參加《聲林之王》拔得頭籌後，近期要和一位女歌手有驚人的合作。」而這位女歌手正是Lulu，在Lulu的新專輯中有邀請李友廷作詞作曲及擔任製作人。

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▲李友廷獲頒網路音樂潛力新星。（圖／經紀人提供）

李友廷一上台因為太緊張，誤把Lulu的引導的手勢看成握手，直接握住Lulu的右手，讓她笑出來，「我是要叫你去拿獎啦！握我的手幹嘛啦！」李友廷露出招牌笑容領獎，李友廷說：「從沒想過自己可以拿到和時尚有關的獎，我的音樂和形象都是和工作團隊一起完成，謝謝經紀人。」

李友廷拿完獎後也現場演唱《誰》和《把音量轉小》，透露近期也在準備個人專輯，他和Limi的合作歌曲《半空中》已上架，期待盡快推出作品和大家見面。

▲李友廷參加頒獎典禮。（圖／經紀人提供）



