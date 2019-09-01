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全國反對也要娶她！　奧運金牌萩野公介宣布結婚…新娘是大4歲miwa懷孕了

記者陳芊秀／綜合報導

29歲日本創作歌手miwa宣布要結婚啦！她因清亮嗓音走紅樂壇，曾在日劇《多金社長小資女》演唱主題曲《向著光》，並和坂口健太郎合作電影《與妳的第100次愛戀》，和25歲里約奧運金牌泳將萩野公介1年前被發現戀情，1日再爆出將在秋天結婚，同時已經懷有身孕。

▲▼萩野公介是被日本全國看好的奪金泳將，1日傳出將於秋天結婚，新娘是歌手miwa。（圖／翻攝自萩野公介官網、miwa IG）

▲miwa懷孕而且要結婚了！老公萩野公介是被日本全國看好的奪金泳將，2人戀情原本被國人反對。（圖／翻攝自miwa IG、萩野公介官網）

miwa於2016年10月在工作場合結識萩野公介，同年12月在訪談中發現相當合得來，隨後正式交往，直到2018年9月戀情曝光，不對外回應保持低調，且這段4歲差姐弟戀引發國人反對聲浪，眾人認為會影響到男方的游泳成績。

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▲▼萩野公介2016年認識miwa，當時IG曬合照透露「我好緊張不知道說什麼」，3年後兩人宣布要結婚了。（圖／翻攝自萩野公介IG）

▲萩野公介2016年認識miwa，當時IG曬合照透露「我好緊張不知道說什麼」，沒想到3年後兩人要結婚了。（圖／翻攝自萩野公介IG）

萩野公介是日本泳界的王牌選手，被看好在2020年東京奧運奪金，過去2016年里約奧運400混合賽曾奪下金牌，不過2019年2月因為比賽表現不佳，宣布休養，面對運動生涯低潮期，正是女友miwa在身邊守候，8月重新在大賽復出，同時也決定和心愛的人結婚。

miwa於8月30日在音樂直播節目《Music Station》演唱新歌《Reboot》，同時也是夏季日劇《凪的新生活》主題曲，歌曲因電視劇走紅大受歡迎。她在演唱中隨著曲調又唱又跳，沒想到2天後透露懷孕，令網友驚呼「懷孕可別動作這麼大」、「這麼激烈的樣子完全沒想到懷孕了！」

▲▼miwa演唱新歌都又唱又跳，現在懷孕中驚呆大批粉絲。（圖／翻攝自miwa IG）

▲miwa演唱新歌都又唱又跳，現在懷孕中驚呆大批粉絲。（圖／翻攝自miwa IG）

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