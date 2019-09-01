鄭人碩拍靈異片請「好兄弟」來看戲！女主角第一天就進入「平行時空」

記者林奕如／台北報導

鄭人碩、張書偉、饒星星主演七十六号原子《76号恐怖書店之恐懼罐頭》其中短片《飢餓》在三芝進行開鏡儀式，鄭人碩對拍靈異驚悚劇毫無畏懼，除了用尊重態度，還加碼對「好兄弟」喊話：「不是只有我們想看作品，其他好兄弟也想看好戲呀！與其怕還不如好好拍戲，讓他們看原來現在陽世間有這麼好看的戲劇。」

▲鄭人碩與張書偉再合作互稱影帝和偶像。（圖／七十六号原子提供）

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張書偉在劇中要詮釋出自私貪婪的角色，突破自己良心尺度的演出，導演一喊卡，立馬問工作人員：「壞嗎？是不是演的很壞！」鄭人碩則透露，其實張書偉很膽小，雖然接演靈異劇，但其實私下不敢看恐怖片，張書偉解釋：「不想自己嚇自己，但為了演戲什麼都可以。」

該劇導演莊絢維曾執導《人面魚》，他表示：「會再找書偉與人碩合作，除了上次在《人面魚》拍攝期間培養出來的好默契之外，同樣也看見兩位演員的戲劇表演張力，這是一個對於書偉來說很不一樣的人設會是一個很棒的挑戰，再加上饒星星一起演出亡命鴛鴦，自己很期待他們的演出。」

▲鄭人碩、導演莊絢維、饒星星、張書偉。（圖／七十六号原子提供）

饒星星飾演張書偉女友，她對於拍攝靈異劇心裡有諸多恐懼，因為光想就很害怕，自己每到一個場景心裡都需默念「借此場地拍攝抱歉打擾了」，她透露開拍前一天就算再忙，也都要去廟裡拜拜「買佛牌去繞香爐帶在身上，包括連劇本都繞了香爐」。開鏡第一天就在監獄場景開拍，過於進入角色，直到拍完還感覺整個在劇中情境中，明明張書偉已經離開片場，卻一直覺得張書偉還在監獄未離開，劇組同仁立馬將護身符掛上身，她才整個回神。

她深怕一不注意就冒犯，「畢竟是我們『看不見的世界』雖然也不能說這樣就一定有效，但一定會比較安心。」不料在拍攝一場開車的戲，車子開動後張書偉打錯檔，眼看差幾公分就要撞上隧道的牆壁，好險即時踩了煞車，饒星星驚呼：「我們都嚇到了，收工後發現我的腿上有個小傷口流著血，才突然想到一定是這個場景我忘記在心裡默念『打擾了』。」

《76号恐怖書店》為「七十六号原子」目標系列化驚悚、奇幻、懸疑、恐怖類型影視項目，第一季推出的是與台灣大哥大myVideo共同投資並改編自網路熱門小說《恐懼罐頭》，其中集結包括《計程車》、《租屋》、《捉迷藏》、《飢餓》等四部短片。