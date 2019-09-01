《花不棄》黃心娣一口氣剪10CM長髮　女漢子嫌不夠短

記者林奕如／台北報導

藝人黃心娣因演出電視劇《稍息立正我愛你》被封為「國民閨蜜」，又在最近熱播的古裝劇《小女花不棄》中飾演反派雙胞胎，讓網友氣得牙癢癢，還被喻為「最美殺手」。她日前進新劇組定裝，一頭長髮的她，大刀一剪就是10公分十分瀟灑，工作人員比她更捨不得。

▲黃心娣一口氣剪髮10公分 。（圖／周子娛樂提供）

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當演員後一直留著長髮的黃心娣，聽到劇組因為造型設定關係要剪髮，她自告奮勇可以剪掉至少15公分的長髮，是因為她看到癌症協會一直都有假髮製作的需求，她二話不說立刻打給經紀人說她想參與，希望劇組能讓她剪掉至少15公分，再捐給癌症病友。沒想到到了定裝當天，髮型師發現剪15公分太多了，可能會影響原本設定，最後修剪了大約10公分長度，讓黃心娣覺得有點可惜。

▲黃心娣因《小女花不棄》加持人氣旺 。（圖／翻攝自黃心娣臉書）

日前剛進組，她今年生日就在電影前期訓練中度過，劇組也貼心地準備蛋糕，讓她又驚又喜。她感性地把願望都許給劇組的大家，因為自己去年在拍攝《小女花不棄》時歷經了一場重大車禍，車頭全毀，所幸沒有嚴重的外傷。但那次經驗讓她太驚嚇，希望大家拍戲時期一定要注意自身安全。