ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《花不棄》黃心娣一口氣剪10CM長髮　女漢子嫌不夠短

記者林奕如／台北報導

藝人黃心娣因演出電視劇《稍息立正我愛你》被封為「國民閨蜜」，又在最近熱播的古裝劇《小女花不棄》中飾演反派雙胞胎，讓網友氣得牙癢癢，還被喻為「最美殺手」。她日前進新劇組定裝，一頭長髮的她，大刀一剪就是10公分十分瀟灑，工作人員比她更捨不得。

▲黃心娣剪髮 。（圖／周子娛樂提供）

▲黃心娣一口氣剪髮10公分 。（圖／周子娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

當演員後一直留著長髮的黃心娣，聽到劇組因為造型設定關係要剪髮，她自告奮勇可以剪掉至少15公分的長髮，是因為她看到癌症協會一直都有假髮製作的需求，她二話不說立刻打給經紀人說她想參與，希望劇組能讓她剪掉至少15公分，再捐給癌症病友。沒想到到了定裝當天，髮型師發現剪15公分太多了，可能會影響原本設定，最後修剪了大約10公分長度，讓黃心娣覺得有點可惜。

▲▼ 黃心娣因《小女花不棄》加持，接到女主角 。（圖／翻攝自黃心娣臉書）

▲黃心娣因《小女花不棄》加持人氣旺 。（圖／翻攝自黃心娣臉書）

日前剛進組，她今年生日就在電影前期訓練中度過，劇組也貼心地準備蛋糕，讓她又驚又喜。她感性地把願望都許給劇組的大家，因為自己去年在拍攝《小女花不棄》時歷經了一場重大車禍，車頭全毀，所幸沒有嚴重的外傷。但那次經驗讓她太驚嚇，希望大家拍戲時期一定要注意自身安全。

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

推薦閱讀

《天之蕉子》瑞坤太渣了！陳謙文被轟眼神奸到出汁「很同情角色」

《天之蕉子》瑞坤太渣了！陳謙文被轟眼神奸到出汁「很同情角色」

《與惡》李媽沒入圍…謝瓊煖淡定：我憑什麼！看好賈靜雯得視后

《與惡》李媽沒入圍…謝瓊煖淡定：我憑什麼！看好賈靜雯得視后

楊謹華嗨秀記者證！　大頭照曝光驚呼「零黑歷史」

楊謹華嗨秀記者證！　大頭照曝光驚呼「零黑歷史」

結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身

結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身

《通靈少女2》上檔日確定！瑤瑤怒嗆温貞菱：亂作法會害死大家

《通靈少女2》上檔日確定！瑤瑤怒嗆温貞菱：亂作法會害死大家

方芳同框「小龍女」潘迎紫秒叫姐姐　導演驚呼：排練場變故宮了

方芳同框「小龍女」潘迎紫秒叫姐姐　導演驚呼：排練場變故宮了

雷／楊洋大神戰到最後一刻！《全職高手》結局超燃網狂尖叫

雷／楊洋大神戰到最後一刻！《全職高手》結局超燃網狂尖叫

許凱自爆體重75公斤「公司禁PO照片」：已經脫粉很多了！

許凱自爆體重75公斤「公司禁PO照片」：已經脫粉很多了！

大神楊洋終於脫口罩見人！《全職》結局有洋蔥　網友心疼紅了眼眶

大神楊洋終於脫口罩見人！《全職》結局有洋蔥　網友心疼紅了眼眶

連3部華語劇上檔「10大咖齊聚」　賈靜雯霸氣：看到我們就知道大製作

連3部華語劇上檔「10大咖齊聚」　賈靜雯霸氣：看到我們就知道大製作

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

男星刷存簿發現少6萬元...一問孕妻「憑什麼管！」氣炸　他點出暴怒原因

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃心娣, 林依晨, 小女花不棄, 柳青蕪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金明洙透露私下最常聯絡就是INFINITE成員！許願要在台灣合體
  2. 楊洋緋聞女友逛失戀博物館！　網狂轟炒作…同行姊姊說話了
  3. 《與惡》李媽沒入圍…謝瓊煖淡定：我憑什麼！看好賈靜雯得視后
  4. 大S 3歲兒子「暴風成長」近照曝光！　網驚：長大好多
  5. 劉詩詩4個月大兒子小肉手登熱搜！　「暑假作業做完了」洩復出
  6. 曾智希自曝欣賞微大叔　苗可麗「老司機上身」精闢分析
  7. 太妍「染深棕色+空氣感瀏海」　神逆齡新髮型曝光！
  8. 五月天怪獸力挺蕭秉治開唱！　歌迷竟露出「這表情」讓他無奈了
  9. 楊謹華嗨秀記者證！　大頭照曝光驚呼「零黑歷史」
  10. 《阿拉丁》刪減歌曲曝光！Desert Moon超好聽　網友暴動：不輸A Whole New World

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366