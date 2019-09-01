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《與惡》李媽沒入圍…謝瓊煖淡定：我憑什麼！看好賈靜雯得視后

記者林奕如／台北報導

謝瓊煖演技精湛，在《我們與惡的距離》飾演殺人犯媽媽，一句經典台詞：「全天下沒有一個爸爸媽媽， 要花一個二十年，去養一個殺人犯。」逼哭許多人眼淚，金鐘54不負眾望入圍，但跌破大家眼鏡，不是以該劇角色入圍，而是其他劇，她淡定笑說：「陳妤（劇中女兒）也沒有入圍，我憑什麼，遺珠很多啦！」

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▲賈靜雯。（圖／公視提供、翻攝自Facebook／賈靜雯）

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▲賈靜雯劇中飾演喪子之痛電視台女主管。（圖／公視提供）

謝瓊煖舞台劇演員出身，這次以《菜頭梗的滋味》悲情大老婆入圍戲劇節目女配角獎，第8次入圍金鐘，她向《ETtoday星光雲》表示平常心看淡，更笑說自己是入圍命，5年前僅上台領過一次最佳女配角獎，「命中率有點低，多多加油。」

她出演的另一部戲《與惡》，在這屆金鐘54入圍14項成大贏家，謝瓊煖與有榮焉，她直呼：「整體製作上非常用心，我也曾說過，天啊，可不可以技術組入圍就要有獎金，以資鼓勵，也很希望辛苦的工作人員得獎，他們應該要有上台講話的機會，表達自己心情。」

▲謝瓊煖。（圖／大慕影藝提供）

▲謝瓊煖飾演殺人犯媽媽，每場戲都讓人落淚。（圖／公視提供）

女主角部分，謝瓊煖看好賈靜雯奪視后，「賈靜雯一定得獎，沒有得的話，我都要開罵了。」她稱讚，她（賈）把職場女性在面對傷痛時，感情處理細膩，是非常棒一個表演作品，非常值得拿獎。男主角部分，她老實說，《與惡》吳慷仁戲份偏少，反而看好《日據時代的十種生存法則》吳政迪，「如果我是評審團的話，我覺得吳政迪這幾年更進步了，尤其戲裡要說客語、日語，角色非常鮮明，很活潑，他表現很穩重。」

▲▼《我們與惡的距離》首映會,謝瓊煖。（圖／記者李毓康攝）

▲謝瓊煖演技精湛，被封「苦情媽媽專門戶」。（圖／記者李毓康攝）

男配角部分，光是《與惡》就有林哲熹、洪都拉斯、溫昇豪3人入圍內鬥，謝瓊煖笑說：「我看了兩百遍都選不出，他們都應該拿。」至於自己入圍女配角，她處在戰區內，直呼：「只能祝福大家了，入圍就是肯定，誰得獎都開心。我的目標是希望下一部有女主角機會。」

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