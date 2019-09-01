方芳同框「小龍女」潘迎紫秒叫姐姐　導演驚呼：排練場變故宮了

記者林奕如／台北報導

資深演員方芳來到全民大劇團排練場探班，為《最後一封情書》演員們給表演建議，她專注看每位演員的動作，甚至親身霸氣示範，讓現場連連拍手叫好，但沒想到指導到女主角潘迎紫時，卻馬上用柔軟的聲音說：「姐姐。」頓時笑翻現場大家，方芳害羞地說：「我們講倫理的！」

▲方芳遇到潘迎紫不忘喊聲：「姐姐」。（圖／全民大劇團提供）

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女主角潘迎紫表示，舞台劇的演出方法真的與電視劇有極大的不同，「我跟小武（謝祖武）都是演電視劇的，所以表情特別豐富，但當我們深情款款的互看著對方時，導演總是會潑我們冷水說『800塊的觀眾看不到！』所以今天方芳能來現場指導，真的是學了一課。」方芳用犀利的點評搭配精準的演出，霸氣教導湯志偉如何演出一名痞子：「記住，你就是一個無可救藥的痞子！」但輪到要指導潘迎紫時，方芳卻馬上有禮貌的說：「姐姐…有一個地方要改下…。」讓全場大笑。

▲《最後一封情書》排練場。（圖／全民大劇團提供）

擁有「戲劇界千面女郎」的方芳以及「第一代小龍女」的潘迎紫，首度在排練場相見，讓大家直呼彷彿看到了電視史，導演謝念祖驚呼說：「看到當年最火紅的兩位女星相聚，簡直像是國寶碰上國寶，太難得啦，感覺整個排練場都變成故宮了。」被問到若能夠與潘迎紫同台演戲，會希望演什麼戲時，方芳篤定表示兩人什麼都能演：「因為我們就像水一樣，放在什麼容器就是什麼形狀，而且連最小的縫都能滲透進去，情感無孔不入。」