楊謹華嗨秀記者證！　大頭照曝光驚呼「零黑歷史」

記者林奕如／台北報導

楊謹華在9月1日記者節公佈「記者證」，正式宣告新戲要來了，她主演民視2019年旗艦大戲《鏡子森林》中，擔任「火線新聞」報社的記者「高明」，為了角色還多次跟資深政治線記者交談，從真實事件了解記者立場，她也表示拿到記者證的時候，心裡真的很雀躍，而且還拿起來仔細端詳。

▲楊謹華在《鏡子森林》擔任「火線新聞」報社的記者。（圖／民視提供）

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楊謹華很開心有戲劇題材是探討新聞真相，而且劇組更為了讓記者角色更鮮明，更是安排演員群到不同單位實習，楊謹華說她還沒接演前就知道記者的工作是長期處在高壓、機動、跟需要很靈活的狀態，記者也常常在報導事件的真相，以及跟大眾關注度中拿捏報導的內容，這次演完「高明」一角後，更深刻體驗記者的辛勞，甚至了解其中的工作無奈，楊謹華表示拍完之後反而收穫滿滿，自己也多了更多的同理心來感受他們的辛苦。

▲《鏡子森林》寫實描寫新聞媒體生態。（圖／民視提供）

《鏡子森林》挑戰戲劇圈少見題材，寫實描述新聞媒體生態，故事從「火線新聞」的新聞工作說起，報社高層與政商角力間，甚至黑手伸進媒體，試圖干預新聞自由，而新聞從業人員面對官商勾結、威脅利誘、利益與初衷衝突時，新聞記者如何秉持正義、堅持初衷，該戲將在年底上檔。