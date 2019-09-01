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神基因！4歲女兒獨自喃喃自語...阿沁一聽內容「驚呆了」

記者翁子涵／台北報導

FIR飛兒樂團阿沁2017年創立UTS國際音樂專門學校，日前舉辦成立2週年茶會，女星Skimmy和拐拐現身出席並贈送禮物給阿沁，感謝他的栽培，成功讓她們能轉型成創作歌手，方文山、范逸臣、王治平等音樂人也錄製祝賀影片。

▲阿沁砸500萬創UTS國際音樂專門學校。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

▲阿沁砸500萬創UTS國際音樂專門學校。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

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談到創立音樂學院。阿沁說：「其實只是開始於一個小小的念頭，當時的我好想去國外學習真正紮根的課程，但是，不管是日本的ESP學校、LA的MI與波士頓Berklee，費用都是嚇人的高。」當時他心想，「為什麼台灣都沒有屬於我們自己的專業流行音樂教育系統？」就這樣，他先從自己的客廳當教室，過幾年的努力，終於在2年前創立UTS國際音樂專門學校。

▲拐拐和Skimmy送上禮物，感謝阿沁的栽培。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

▲拐拐和Skimmy送上禮物，感謝阿沁的栽培。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

被問會否讓女兒也學習音樂創作？阿沁表示4歲的大女兒已經開始學詞曲創作，都用哼唱的方式，「已經會把自己的心事哼成歌曲，常常喃喃自語但是很驚訝，居然都是在哼新歌。果然是遺傳爸爸天份，從小耳濡目染。」是否考慮再拼第三胎？他則說：｢目前工作、事業家庭都很滿，暫時不考慮生第三胎。也沒有一定要生男生的壓力，順其自然。」

▲阿沁砸500萬創UTS國際音樂專門學校。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

▲阿沁盼未來能有超過5千位學員。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

目前UTS已有超過3700位學員，線上課程創業2年，投入大約近500萬，包含老師的課程拍攝、APP系統建置、與大師講座的講師費與投資，阿沁表示：｢其實每一項目加起來耗費不少。目前尚未打平，但是每月的收支已經可以打平，算是熬過創業最困難的時期。」他期望第3年開始線上學生能突破5000人。

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