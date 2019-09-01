ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《天之蕉子》瑞坤太渣了！陳謙文被轟眼神奸到出汁「很同情角色」

記者林奕如／台北報導

陳謙文最近在《女兵日記女力報到》、《天之蕉子》、《苦力》等戲劇作品有亮眼演出，健康清新的形象受育成基金會邀請，擔任今年中秋月餅公益推廣大使。單身的他好男人指數爆表，不急著交女友談戀愛，他表示：｢最近工作一檔接著一檔，重心都擺在工作上想好好衝刺，交女朋友就順其自然吧！」

▲陳謙文受邀擔任育成基金會 憨兒手作月餅推廣大使 。（圖／星火映畫提供）

▲陳謙文受邀擔任育成基金會憨兒手作月餅推廣大使 。（圖／星火映畫提供）

請繼續往下閱讀...

陳謙文最大的興趣就是下廚，做甜點及做菜，紓解自己的工作壓力，最拿手的成品是牛軋糖及達克瓦茲，他表示：｢做菜則是最近培養的興趣，最擅長的是煎牛排。但不論是甜點或做菜，在製作過程都需要全神貫注的，每個步驟都不能馬虎，成品做出來很有成就感。」這次趁著學做中秋月餅，陳謙文也現學現賣，把自己做好的成品送給媽媽及自己在戲中的兩位｢女友」王樂妍及楊小黎分享，他笑說：｢媽媽還蠻常吃我做的甜點、水餃，趁媽媽生日做了牛排大菜幫她慶生，看到她心滿意足的模樣，我就很開心了，至於之前女友因為沒口福，沒有機會吃到我做的菜！」

▲陳謙文受邀擔任育成基金會 憨兒手作月餅推廣大使 。（圖／星火映畫提供）

▲陳謙文平時興趣是下廚。（圖／星火映畫提供）

長相斯文又會做菜，愛運動有好身材的陳謙文，可說集暖男及新好男人的條件於一身，問他是否因此桃花朵朵開？他笑說：｢有沒有桃花倒是沒特別留意，可能不用再南北跑，覺得身邊好朋友變多了，比較多時間可以跟大家聚聚，也許會打開緣分也不一定。」

在《天之蕉子》演渣男的陳謙文被狂轟，甚至被評眼神奸到出汁，雙魚座的他表示以「同理心」去演這個角色，反而很同情他，他說：｢在劇中的瑞坤，是個為了在大時代底下生存的人物，他為了愛情，為了自保，在面對秀玉、美娟和義父所做的事情，雖讓人氣憤，但也讓人同情。因為幫瑞坤做自傳及人設，在演出時很能理解瑞坤的想法，反而更同情他。」練習台語靠「叫賣哥」的表演去讓台語輪轉，他笑說：｢我會看叫賣哥講的俚語或順口溜嗎，像是『看這看這看這還在坐火車，一年365天今天最好康』，我覺得聽叫賣哥講話覺得超有趣。」

推薦閱讀

台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代

台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代

大神楊洋終於脫口罩見人！《全職》結局有洋蔥　網友心疼紅了眼眶

大神楊洋終於脫口罩見人！《全職》結局有洋蔥　網友心疼紅了眼眶

《通靈少女2》上檔日確定！瑤瑤怒嗆温貞菱：亂作法會害死大家

《通靈少女2》上檔日確定！瑤瑤怒嗆温貞菱：亂作法會害死大家

結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身

結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身

《與惡》日文版播出了！「劇名完美不改名」預告一刀未剪

《與惡》日文版播出了！「劇名完美不改名」預告一刀未剪

方志友比基尼炸出美胸！「濕身解放」傲人馬甲線全露

方志友比基尼炸出美胸！「濕身解放」傲人馬甲線全露

分屍女鬼現身爸生前告別式　焦曼婷噴演技道別…台下臨演也哭了

分屍女鬼現身爸生前告別式　焦曼婷噴演技道別…台下臨演也哭了

連3部華語劇上檔「10大咖齊聚」　賈靜雯霸氣：看到我們就知道大製作

連3部華語劇上檔「10大咖齊聚」　賈靜雯霸氣：看到我們就知道大製作

許凱自爆體重75公斤「公司禁PO照片」：已經脫粉很多了！

許凱自爆體重75公斤「公司禁PO照片」：已經脫粉很多了！

雷／楊洋大神戰到最後一刻！《全職高手》結局超燃網狂尖叫

雷／楊洋大神戰到最後一刻！《全職高手》結局超燃網狂尖叫

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」

閃亮亮自拍「示❤片」PO上網！　黃包包：老婆去洗澡…她「嗲聲回答」掀暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳謙文, 楊小黎, 天之蕉子, 馮凱, 喜憨兒, 月餅, 中秋節

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 深V放大絕！張愛雅「掉出水滴雪球」角度超邪惡　JR卡位偷瞄…鏡頭還在拍
  2. 冰球選手戰前籃球員！許孟哲深藏不露「逆轉勝」哈孝遠
  3. 《天之蕉子》瑞坤太渣了！陳謙文被轟眼神奸到出汁「很同情角色」
  4. 神基因！4歲女兒獨自喃喃自語...阿沁一聽內容「驚呆了」
  5. 朋友狂誇李愛綺...老公「賣妻」買1送9！　她爆氣：嫌家人是拖油瓶
  6. 蔡桃貴「穿女裝0違和」萌照4連發！　網友驚嘆：真的好像二伯
  7. 《他人即地獄》首播收視飆3.8%！任時完開場就全臉血遭拖行
  8. 林俊傑萌撂閩南語！　一開口「秒出糗」全場笑翻
  9. 奶茶妹時隔1年更新自拍照！　「黑眼圈＋超大眼袋」臉白憔悴…劉強東仍陷性侵案
  10. 夢到「皮卡丘對自己招手」！他每天狂看卡通12小時沉迷二次元

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366