《天之蕉子》瑞坤太渣了！陳謙文被轟眼神奸到出汁「很同情角色」

記者林奕如／台北報導

陳謙文最近在《女兵日記女力報到》、《天之蕉子》、《苦力》等戲劇作品有亮眼演出，健康清新的形象受育成基金會邀請，擔任今年中秋月餅公益推廣大使。單身的他好男人指數爆表，不急著交女友談戀愛，他表示：｢最近工作一檔接著一檔，重心都擺在工作上想好好衝刺，交女朋友就順其自然吧！」

▲陳謙文受邀擔任育成基金會憨兒手作月餅推廣大使 。（圖／星火映畫提供）

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陳謙文最大的興趣就是下廚，做甜點及做菜，紓解自己的工作壓力，最拿手的成品是牛軋糖及達克瓦茲，他表示：｢做菜則是最近培養的興趣，最擅長的是煎牛排。但不論是甜點或做菜，在製作過程都需要全神貫注的，每個步驟都不能馬虎，成品做出來很有成就感。」這次趁著學做中秋月餅，陳謙文也現學現賣，把自己做好的成品送給媽媽及自己在戲中的兩位｢女友」王樂妍及楊小黎分享，他笑說：｢媽媽還蠻常吃我做的甜點、水餃，趁媽媽生日做了牛排大菜幫她慶生，看到她心滿意足的模樣，我就很開心了，至於之前女友因為沒口福，沒有機會吃到我做的菜！」

▲陳謙文平時興趣是下廚。（圖／星火映畫提供）

長相斯文又會做菜，愛運動有好身材的陳謙文，可說集暖男及新好男人的條件於一身，問他是否因此桃花朵朵開？他笑說：｢有沒有桃花倒是沒特別留意，可能不用再南北跑，覺得身邊好朋友變多了，比較多時間可以跟大家聚聚，也許會打開緣分也不一定。」

在《天之蕉子》演渣男的陳謙文被狂轟，甚至被評眼神奸到出汁，雙魚座的他表示以「同理心」去演這個角色，反而很同情他，他說：｢在劇中的瑞坤，是個為了在大時代底下生存的人物，他為了愛情，為了自保，在面對秀玉、美娟和義父所做的事情，雖讓人氣憤，但也讓人同情。因為幫瑞坤做自傳及人設，在演出時很能理解瑞坤的想法，反而更同情他。」練習台語靠「叫賣哥」的表演去讓台語輪轉，他笑說：｢我會看叫賣哥講的俚語或順口溜嗎，像是『看這看這看這還在坐火車，一年365天今天最好康』，我覺得聽叫賣哥講話覺得超有趣。」