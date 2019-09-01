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林俊傑萌撂閩南語！　一開口「秒出糗」全場笑翻

記者翁子涵／台北報導

JJ林俊傑31日在福建泉州舉辦第56場「聖所」演唱會，前一天還在打雷下雨，開唱當天轉雨為晴，再次驗證林俊傑「太陽之子」稱號，林俊傑也用閩南話向全場觀眾打招呼：「泉州的朋友，我回來了！」

▲林俊傑在福建開唱，萌撂閩南語。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑在福建開唱，萌撂閩南語。（圖／JFJ Productions提供）

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這次開唱林爸爸也特地前來觀賞，在後台還親自糾正兒子的閩南語發音；林俊傑也用閩南語說笑話，他表示：「有一天懷秋走在路上遇到了二伯（閩南語），大聲叫著二伯，卻發現認錯人了，於是接著數著二伯、29、30、31、32、33、34（閩南語中二伯和28的發音相同）」，全場觀眾一邊被他可愛閩南語發音逗笑，一邊也跟著他數數，相當逗趣。

▲林俊傑在福建開唱，萌撂閩南語。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑演唱限定歌曲寵粉。（圖／JFJ Productions提供）

林俊傑的歌迷也舉起印有「鯉逗唻咯（你回來了）」字樣的手幅應援，頗具閩南特色，更準備「我和鯉的童年」為主題的戳戳樂，每一張圖片戳開，後面都是歌友會歌迷手寫的祝福卡片，林俊傑也演唱限定曲目《不流淚的機場》，讓全場又驚又喜。

▲林俊傑在福建開唱，萌撂閩南語。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑9月將放假。（圖／JFJ Productions提供）

泉州站後，林俊傑將放假1個月，調整腳步、繼續準備新的音樂作品，也將推出新的單曲和大家見面，此外，10月5日他將在天津體育中心體育場開唱，據售票統計，天津站入場觀眾將突破五萬一千人，再次創造「聖所」的新紀錄。

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