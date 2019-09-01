蔡桃貴「穿女裝0違和」萌照4連發！　網友驚嘆：真的好像二伯

記者潘慧中／綜合報導

「蔡桃貴」是知名YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）的兒子，社群網站的追蹤人數完全不輸老爸！他最近偷穿媽媽衣服的照片被PO上網，「噓……鼻（不）要跟她說喔！！！！」一系列女裝照接連曝光後，讓不少網友笑說：「孩子不能偷生，真的好像二伯喔。」

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▲蔡桃貴穿女裝完全沒有違和感。（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）



照片中，可以看到蔡桃貴穿上桃紅色點點洋裝，意外沒有違和感，忍不住玩弄衣袖的他，不小心扯掉半邊衣服，萌露大半香肩，逗得粉絲笑說：「這張可以當相親照了！」但女裝打扮也讓不少網友猜想：「是不是真的很想要女兒啊？」

▲▼蔡桃貴和媽媽越長越像。（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）



事實上，蔡阿嘎和二伯是彼此的初戀情人，雖然高中曾短暫交往、分手，但兜兜轉轉13年後又走到一起，甚至結婚生子，成為彼此人生中最重要的另一半，小倆口婚後依然甜蜜，即使有了兒子蔡桃貴，老婆一樣會趁兒子睡著後和他共度「2人世界」，她更直言：「努力當好桃貴媽的同時，也要兼顧好蔡先森（先生）的太太。」

▲▼蔡阿嘎和二伯目前沒有生二胎的計劃。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



至於外界關注「蔡桃貴想要有弟弟妹妹嗎」一事，蔡阿嘎表示兒子已經有一個表弟，也就是二伯弟弟的小孩，「再生男生的話，房頂會翻掉。」至於女寶寶，他則不改幽默本色表示：「如果長得像爸爸，太可怕了！」夫妻倆目前尚未有生二胎的計劃。