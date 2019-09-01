奶茶妹時隔1年更新自拍照！　「黑眼圈＋超大眼袋」臉白憔悴…劉強東仍陷性侵案

記者張筱涵／綜合報導

「奶茶妹妹」章澤天2015年和劉強東結婚從網紅晉升京東集團CEO夫人，怎料婚後老公性侵等負面傳聞不斷，短短3年就爆出2次性醜聞，原本的恩愛樣貌也早已消逝外，她突然飛到英國念書且不再更新Instagram，直到8月31日再次更新自拍，眼袋和黑眼圈讓粉絲心疼不已。

奶茶妹妹時隔1年在8月31日更新Instagram，文字部分僅有冰淇淋和笑臉，照片中可以看見她拿著流行的花瓣冰淇淋自拍，笑容看起來靦腆，右眼有明顯眼袋和黑眼圈，雖然有些憔悴但整體氣色還算可以，不過，難得一張自拍照留言處卻都是謾罵言論，讓粉絲看了更加心疼。

▲奶茶妹妹時隔1年更新IG。（圖／翻攝自Instagram／zetianzzz）

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酸民們見奶茶妹妹更新，不停洗版「姐們，還不離婚？真給女人丟臉」、「中國女人」、「看，這就是強姦犯的老婆」等等留言，粉絲雖然能做的只有檢舉，但也希望能傳遞正面能量，「姐姐一直很欣賞妳～希望以後在倫敦劍橋能偶遇大美女，加油喔，不要在意他人的看法，以世界之大，沖淡瑣事之小」、「感覺都滄桑了，眼睛都有黑眼圈眼袋了，有點心疼少操點心，對自己好點」。

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／zetianzzz）

不過，雖然劉強東多次爆出性醜聞，但最後都是證據不足等緣由無罪，而在去年被控訴的性侵案，美國警方於當地時間7月24日公佈相關證據，其中包括監控影片及之前未曝光的錄音。根據《中國日報》微博公開影片，身穿深藍色服裝的劉強東帶著2名女子走進房間，其中穿著黑色服裝的女子沿路幫劉強東與另一名淺色衣著的女子開門、按電梯，上樓梯時也走在前方。

不過當鏡頭轉到客房電梯口與走廊時，已經看不到淺色衣服的女子，黑衣女主動伸手挽住劉強東，劉強東則在與她進入電梯後，也伸手觸碰該女子的手臂，與之交談，神情看起來相當輕鬆，直到電梯門開啟，女子伸手做出引導的動作，兩人走出電梯，消失在鏡頭外。

▲劉強東捲性侵案。（圖／視覺中國CFP）

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