夢到「皮卡丘對自己招手」！他每天狂看卡通12小時沉迷二次元

記者林映妤／台北報導

北影影帝黃河主演國片《最乖巧的殺人犯》1日釋出電影主題曲MV，片中原創動畫角色「波比達」首度曝光，活潑可愛的形象討人喜愛。導演莊景燊為了設計出全新的動漫角色，每天狂看12小時日本卡通做功課，甚至還一度夢見「皮卡丘向他招手」！

最後莊景燊直接狠下重本，製作「波比達」動畫影集及周邊產品，其中以這首日語演唱的主題曲最特別，不僅與片中主角的心境轉折相呼應，更為這部以動漫為主題的電影再添說服力。

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▲▼黃河在《最乖巧的殺人犯》中和波比達是好夥伴。（圖／安澤映畫提供）

有趣的是，這首主題曲幕後功臣竟是曾獲日本媒體盛讚「九頭身的三聲帶美少女」台灣藝人李安娜，精通中、日、英三語的她，特別跨刀為主題曲填上最道地又貼切的日文歌詞，讓這首歌為電影帶來畫龍點睛的效果。

為了替《最乖巧的殺人犯》打造出原創的動漫角色，莊景燊可是做足功課，特別研究起《航海王》、《寶可夢》、《哆啦A夢》以及《妖怪手錶》這些紅遍全球的經典動漫卡通，強迫自己每天看12小時動畫，沒想到他越看越著迷於奇幻的二次元世界，竟主動追起劇情，還開始期待下一集的發展。

▲▼莊景燊為了《最乖巧的殺人犯》創作動漫角色。（圖／安澤映畫提供）

莊景燊因太過入迷，連睡覺都夢見自己與皮卡丘一同冒險，而他也從中研究出心得，以皮卡丘為藍本，設計出活潑可愛的異星動物「波比達」，成為主角黃河在片中無可取代的最佳夥伴，更是全片最溫馨感人的角色。

莊景燊設計出波比達後，特別以高規格製作動畫影集，並在片中穿插動畫橋段，呼應主角的心境轉折。此外，劇組也設計一系列周邊產品，包含桌布、鍵盤、滑鼠、背包、T-shirt等，讓主角黃河全身上下都佈滿波比達的可愛形象。《最乖巧的殺人犯》現正熱映中。

▲▼莊景燊每天狂看日本動畫，連晚上都夢到皮卡丘。（圖／安澤映畫提供）