《他人即地獄》首播收視飆3.8%！任時完開場就全臉血遭拖行

記者吳孟庭／綜合報導

改編自同名驚悚網漫的韓劇《他人即地獄》昨日（8/31）正式開播，就創下3.8%的首播成績，幾乎要追上OCN夯作《Voice2》的開播成績。尤其首集前段男主角任時完就被襲擊，遭一位男子拖行上樓，血跡斑斑怵目驚心！

▲▼《他人即地獄》首播收視飆3.8%！任時完疑似遭到襲擊。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

請繼續往下閱讀...

《他人即地獄》開頭彷彿電影場景，陳舊的考試院、冰箱擺滿還留著血的鮮肉，怎麼看都不像一般的租屋處。接著任時完飾演的尹鍾宇手握著刀，後面跟著一個友人，兩人走在陰森的走道上，對方說，「好像都沒有人在...」。

接著尹鐘宇小心翼翼地打開自己的房門，卻發現放在桌上的筆電打開了，裡面有人用word檔寫下「我在等你...」他悄悄關上房門，卻聽到有人從他門前經過，這時他不小心打翻東西發出聲響，那個走遠的步伐又重新回來！

▲▼任時完開場就昏厥遭拖行。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

一陣安靜後，任時完突然彷若被甩出去的整個人撞飛房門，接著他就昏迷不醒，被一個高壽的男子拖行，滿臉是血、地板都是血痕，就這樣被拖到樓上，他看著模糊不已的人影，下一秒該神秘男子就拿刀砍下！

▲任時完第一集就全臉血。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

光是第一集開頭就驚悚不已，《他人即地獄》首播創下3.763%的高收視，幾乎與去年備受期待的《Voice2》開播收視3.938%相當，尤其房東太太找來《寄生上流》李姃垠飾演，延續詭譎驚悚氛圍，李棟旭雖然也短暫出現，但尚未與任時完見面，後續發展緊張刺激，已讓劇迷非常期待。《他人即地獄》目前於愛奇藝台灣站跟播中。