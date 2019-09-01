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電影開拍前5天下「蟋蟀雨」！劇組人員全嚇壞：來試鏡嗎

記者林映妤／台北報導

繼《佈局》後又一西班牙懸疑驚悚電影《4x4危機四伏》吸引各國爭相購買翻拍權，電影從一樁因偷車不成卻被反鎖車內的竊賊展開一連串故事，當男主角彼得被關在宛如監牢般的密室休旅車時，唯一與他對戲的演員就是一隻蟋蟀。有趣的是，開拍前5天劇組聚集在導演家，當天竟湧入一堆蟋蟀，把大家嚇壞！

片中男主角與蟋蟀的互動成為電影亮點之一，無論是與之對話還是與它互動，甚至在精神崩潰時一度想要生吞蟋蟀，充滿內心掙扎的表演極富戲劇張力！

▲▼《4x4危機四伏》。（圖／水元素提供）

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▲《4x4危機四伏》彼得藍贊尼與蟋蟀對戲。（圖／水元素提供）

其實在劇本完成並準備要開拍的5天前，劇組人員聚在導演馬利安諾家，不知為何突然跑來一群亂竄的蟲，到處都是，仔細一看，原來全都是蟋蟀，數量之多就像是下「蟋蟀雨」一樣，就好像「蟋蟀們」知道自己要有機會拍電影般，爭相聚集到導演家「試鏡」，驚呆了現場的工作人員們！

當下導演趕忙想要拿手機紀錄，結果因為太慌亂而晃動鏡頭拍得亂七八糟，連男主角彼得都吐槽：「你還是好好導戲就好！」

男主角彼得藍贊尼（Peter Lanzani）在片中的精彩演技有目共睹，製作人傑拉多侯辛（Gerardo Rozin）表示：「在沒有對白的場景，彼得用傑出的肢體語言，時而誇張的呈現，帶領觀眾逐步相信他宛如實驗室白老鼠的絕望處境。」可說是他繼《大犯罪家》後最複雜的角色！

▲▼《4x4危機四伏》。（圖／水元素提供）

▲《4x4危機四伏》達迪布里耶瓦聲音令人毛骨悚然。（圖／水元素提供）

另外電影還有一位靈魂人物，是飾演復仇車主的資深演員達迪布里耶瓦（Dady Brieva），達迪不但是知名節目主持人，更是搞笑團體的成員之一，關心社會的他時常在節目上嘲諷時事，但他在《4x4危機四伏》裡收起搞笑，以冷血車主復仇形象，透過車上的電話系統對主角細數過去所做所為，讓彼得藍贊尼狂起雞皮疙瘩：「聽到他的聲音就讓人感覺超焦慮！」

《4x4危機四伏》9月12日上映。

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