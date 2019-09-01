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梁赫群岳母加拿大創辦私立學校！　吸500名學生…高級校園內部曝光

記者劉宜庭、林彥君／台北報導

梁赫群與老婆Stacey結婚5年，育有3歲半獨子「小寶」，家庭生活幸福美滿。日前一家3口一同飛往加拿大探親，帶兒子到外婆家玩，這也是愛子第一次飛到這麼遠的國家，所幸在飛機上10幾個小時的時間，孩子都乖乖地戴耳機看電視。另外她也提到，媽媽在當地創辦一所私立中學，希望讓國際學生能有好的學習環境。

▲梁赫群岳母加拿大創辦私立學校。（圖／翻攝自Facebook／梁赫群）

▲梁赫群與Stacey育有3歲半兒子小寶。（圖／翻攝自Facebook／梁赫群）

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提到前陣子夫妻倆帶兒子去找外婆，Stacey笑說，「平時要消磨小寶體力已經很累，想到小梁哥很害怕要跟小孩在飛機上搏鬥10幾個小時，因平時不讓小孩看電視，結果小寶在飛機上乖乖地戴耳機看電視，享用違禁品，去回程都很乖。」不過小寶晚上會說想回台灣，卻不是因為想念爺爺，「是想念他的玩具。」

Stacey也說，梁赫群平時不吃西餐跟創意料理，怕自己這趟回來會變太瘦，還好到當地有很多亞洲餐廳，反而還變胖。

▲梁赫群岳母加拿大創辦私立學校。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

▲梁赫群岳母加拿大創辦私立學校。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

▲梁赫群岳母加拿大創辦私立學校。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

▲梁赫群岳母加拿大創辦私立學校。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

▲梁赫群夫妻倆先前帶兒子飛加拿大找外婆。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

另外，Stacey也透露，媽媽移民到加拿大之後，在多倫多創辦私立學校「加拿大皇冠學院（Royal Crown Academic School）」，目的是希望讓國際學生有好的學習環境，有本地及各國學生，學校創辦大約10多年，學生大約有500人，近來國際籃球精英項目還得到Nike合作贊助，全加拿大僅有2所學校獲得。此外，點入該校官網後，也能看出學校占地不小，除了設有超大籃球場、泳池，內部裝潢也頗為高級。

▲梁赫群岳母加拿大創辦私立學校。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

▲Stacey與媽媽。（圖／翻攝自Facebook／梁太的婚顧生活）

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梁赫群, Stacey, 加拿大皇冠學院, Royal Crown Academic School

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