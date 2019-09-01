天王天后推手「伴侶成植物人」...張惠妹淚崩心疼：愛依然存在

▲蔣哥與摯愛小光當年舉辦同志婚禮。（圖／愛最大慈善光協會提供）



記者翁子涵／台北報導

華語樂壇天王天后幕後推手的「蔣哥」蔣承縉22日將推出新書《禮悟》，將他珍貴的生命故事，在生日前夕濃縮成30則反逆襲的人生筆記分享，也會把所有版稅捐給愛最大慈善光協會，用在同志平權、流浪動物、老人、孤兒等弱勢族群，他的義舉也讓張惠妹、蔡依林和楊丞琳齊心聯手推薦。

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▲張惠妹當年擔任蔣哥與小光的證婚人。（圖／愛最大慈善光協會提供）



蔣哥年輕時曾因性向感到困惑而多次自殺，35歲他成為超級經紀人，成功將蔡依林、羅志祥、楊丞琳推上天王天后寶座；40歲他與人生摯愛小光舉辦同志婚禮；48歲生日前夕，相伴16年的小光，卻因溺水意外變成植物人，讓他見識到地獄。

當年擔任蔣哥和小光婚禮證婚人的張惠妹，在意外發生之後，她看著蔣哥牽著小光的手，或許現在只剩下一方用力抓著，「但依然證明：愛是存在的！謝謝你的人生禮悟。」阿妹感性說：「我因為祝福他們、也因為心疼他們而流淚。」她深信蔣哥和小光依然用一種美妙的頻率在溝通，依然與日俱增的相愛著對方。

▲張惠妹深信他倆仍用美妙的頻率在溝通、並愛著彼此。（圖／愛最大慈善光協會提供）



陳鎮川也為蔣歌新書寫序，更不禁回想起蔣哥當年興高采烈找他去餐廳「鑑定」剛認識的小光的情景，他剖析依蔣哥什麼都照計劃走的人，卻遇上了人生不可預料的打擊，「驚訝他會分享這麼多，認識小蔣的朋友都知道，這對他不是一件容易的事，每一個章節的陳述，都是勇氣！」

▲蔡依林讚蔣哥的勇氣。（圖／愛最大慈善光協會提供）



蔡依林則提到印象中的蔣哥幹勁十足、正義凜然，「如戰士的他，竟然願意掀開他的外殼，其實是相當令我驚訝的。」楊丞琳拜讀蔣哥新書後，首度談論自己的遺憾，就是來不及修補的父女關係，楊丞琳提到跟父親的關係複雜，有許多親情面的糾葛和牽連，導致後來漸行漸遠，「但直到他突然的離世，對我人生產生很大的衝擊，也有很多的遺憾」！想到如果可以再來一次，自己一定會有不同的對待方式。

「禮悟」將在9月22日推出，10日起開放預購，可獲得限量的ENLIGHTENED‧禮悟限量手拿包。

▲楊丞琳推薦蔣哥新書。（圖／愛最大慈善光協會提供）