G杯泳衣當眼罩！　熊熊IG被盜「熟睡私照」還來不及刪…網看傻：根本神物

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）儘管工作忙碌，仍不忘和粉絲分享生活，但1日接近中午的時候，Instagram突然出現一系列她的睡相照，連比基尼都入鏡，有時被放在胸上、有時被放到臉上，醒來才發現是女性友人惡整的結果，「我IG被盜用了…傻眼！」

▲▼熊熊擁有G罩杯傲人上圍。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



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熊熊在沙發睡覺的時候，IG被女性友人拿去發文，「我們的比基尼還有個優點喔！睡覺的時候也可以穿！」可以看到她還來不及卸妝就睡著了，嘴巴開開的，絲毫沒發現被朋友惡整了，身穿貼身黃上衣，泳衣被蓋在胸部上，若隱若現出上圍曲線。

▲▼熊熊睡覺被友人惡整。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



好姊妹並沒有就此善罷甘休，甚至大膽地把泳衣放到熊熊臉上，「天啊！竟然還有另外一個優點！睡覺的時候如果覺得太亮了，可以拿來當眼罩！」儘管已經被泳衣蓋住大半張臉，熊熊仍繼續熟睡，但粉絲早就笑翻：「這個眼罩真是好用喔」、「神物！」

▲熊熊持續熟睡中。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



不久後，熊熊終於睡醒了，「我才是熊熊」立刻表明身份，並PO出女性友人在她熟睡當下拍的合照，結束這段有趣的小插曲，目前照片也都還沒刪除，讓不少網友笑說：「哈哈哈再鬧啊」「其實睡覺也很美啦」、「滿可愛的」、「被出賣了！」

▲熊熊一醒來發現不對勁馬上發文！（圖／翻攝自Instagram／beargenie）