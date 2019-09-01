ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

G杯泳衣當眼罩！　熊熊IG被盜「熟睡私照」還來不及刪…網看傻：根本神物

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）儘管工作忙碌，仍不忘和粉絲分享生活，但1日接近中午的時候，Instagram突然出現一系列她的睡相照，連比基尼都入鏡，有時被放在胸上、有時被放到臉上，醒來才發現是女性友人惡整的結果，「我IG被盜用了…傻眼！」

▲▼熊熊擁有G罩杯傲人上圍。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

請繼續往下閱讀...

熊熊在沙發睡覺的時候，IG被女性友人拿去發文，「我們的比基尼還有個優點喔！睡覺的時候也可以穿！」可以看到她還來不及卸妝就睡著了，嘴巴開開的，絲毫沒發現被朋友惡整了，身穿貼身黃上衣，泳衣被蓋在胸部上，若隱若現出上圍曲線。

▲▼熊熊。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

▲▼熊熊睡覺被友人惡整。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

▲▼熊熊。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

好姊妹並沒有就此善罷甘休，甚至大膽地把泳衣放到熊熊臉上，「天啊！竟然還有另外一個優點！睡覺的時候如果覺得太亮了，可以拿來當眼罩！」儘管已經被泳衣蓋住大半張臉，熊熊仍繼續熟睡，但粉絲早就笑翻：「這個眼罩真是好用喔」、「神物！」

▲▼熊熊。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

▲熊熊持續熟睡中。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

不久後，熊熊終於睡醒了，「我才是熊熊」立刻表明身份，並PO出女性友人在她熟睡當下拍的合照，結束這段有趣的小插曲，目前照片也都還沒刪除，讓不少網友笑說：「哈哈哈再鬧啊」「其實睡覺也很美啦」、「滿可愛的」、「被出賣了！」

▲▼熊熊。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

▲熊熊一醒來發現不對勁馬上發文！（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

推薦閱讀

郭采潔「換新髮型」PO正臉近況照！　兩頰凹陷激瘦…網看傻：差點認不出

郭采潔「換新髮型」PO正臉近況照！　兩頰凹陷激瘦…網看傻：差點認不出

嘴親到背！劉以豪「調情郭雪芙SOP」花絮羞爆　網揪亮點「紅內褲頭」清楚外露

嘴親到背！劉以豪「調情郭雪芙SOP」花絮羞爆　網揪亮點「紅內褲頭」清楚外露

「校草級男星」騎偉士牌追風！　被拍5張正面照…女網友羞爆：受不了！

「校草級男星」騎偉士牌追風！　被拍5張正面照…女網友羞爆：受不了！

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈

酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈

閃亮亮自拍「示❤片」PO上網！　黃包包：老婆去洗澡…她「嗲聲回答」掀暴動

閃亮亮自拍「示❤片」PO上網！　黃包包：老婆去洗澡…她「嗲聲回答」掀暴動

女網友超有感！老公回家一看「桌上堆7樣東西」傻眼　Ella撒嬌：幹嘛這樣～

女網友超有感！老公回家一看「桌上堆7樣東西」傻眼　Ella撒嬌：幹嘛這樣～

網拍買低胸小可愛！　王思佳開包裹「一比對實品」爆氣：這什麼東西啦

網拍買低胸小可愛！　王思佳開包裹「一比對實品」爆氣：這什麼東西啦

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」

林志穎妻西班牙階梯拍美照…她一坐下「觸犯禁令」！　最高可罰1.4萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

熊熊, 卓毓彤

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 男星刷存簿發現少6萬元...一問孕妻「憑什麼管！」氣炸　他點出暴怒原因
  2. 梁赫群岳母加拿大創辦私立學校！　吸500名學生…高級校園內部曝光
  3. 天王天后推手「伴侶成植物人」...張惠妹淚崩心疼：愛依然存在
  4. 電影開拍前5天下「蟋蟀雨」！劇組人員全嚇壞：來試鏡嗎
  5. G杯泳衣當眼罩！　熊熊IG被盜「熟睡私照」還來不及刪…網看傻：根本神物
  6. 《聲林2》猩猩「雙人組」解散：感覺已經和當初不同了
  7. 阿弟曾說「只差沒咬顆橘子」Mei生3胎憂鬱他變了！心疼老婆壓力藏9年
  8. 《東宮》陳星旭爆戀情！　當街「十指緊扣陸劇女神」超甜畫面曝
  9. 金義聖聲援香港親自打氣：我只是一名膽怯大叔，你們才是真英雄
  10. 還沒上菜！「乾等半小時」惹火他　轉頭看「台灣人反應」驚呆：南韓10分內吃到

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366