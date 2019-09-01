阿弟曾說「只差沒咬顆橘子」Mei生3胎憂鬱他變了！心疼老婆壓力藏9年

記者林彥君／台北報導

蕭景鴻（阿弟）和老婆邱馨葦（Mei）在7月22日迎接兒子「阿豬寶」，這也是Mei生完2女兒後，隔9年再當媽。阿弟向《ETtoday星光雲》透露，雖然家族沒有一定要生男生的傳統，但Mei知道阿弟是獨子，內心一直有傳宗接代的壓力，在這胎確定性別是男性時，也讓Mei放下心中的大石。

▲阿弟和Mei與家中新成員兒子「阿豬寶」。（圖／翻攝自蕭景鴻阿弟臉書）

因阿豬寶體重4150克，當時Mei是剖腹生產，阿弟透露老婆在產後，因身材沒復原很在意他的看法，阿弟說：「她有些微產後憂鬱，對自己沒自信，我以前會念她，但現在比較少，我之前會開玩笑說只差沒咬顆橘子，現在不敢講了！我約她之後一起減肥，她現在餵母乳要給寶寶營養，還不能減肥，我會安慰她先把身體顧好比較重要。」

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▲ 阿弟照顧兒子時曾被尿噴全身。（圖／記者林彥君攝）

阿弟在這個月照顧兒子有不一樣的體驗，還會被兒子尿得一身，「男生在換尿布時會亂噴，我的身上都是尿，有時候抱著兒子要幫他洗屁股，他會突然亂尿，要幫忙接住，這一個月的感覺很有趣，跟過去照顧女兒的感覺很不一樣。」

Mei在8月底離開月子中心，提到在擠奶時因乳量不夠，阿弟笑她：「妳年紀大奶萎縮了！」讓Mei翻白眼氣回：「你還不是玩得很開心！」夫妻互動幽默有趣，至於這胎後Mei會不會封肚？阿弟笑說老婆有逼他去結紮，「我要揪都是生3個小孩的阿Ben、黃鐙輝和布丁姐姐的老公一起去。」

▲阿弟。（圖／記者林彥君攝）