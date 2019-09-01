《聲林2》猩猩「雙人組」解散：感覺已經和當初不同了

記者許逸群／台北報導

ETtoday大型歌唱選秀節目《聲林之王2》雙人組「S.T.F」鄭宇祥與方立維，以猩猩為代表動物出戰的他們，在日前播出中對上饒舌歌手屁孩，兩人無緣晉級落於待定區。孰料，鄭宇祥跟方立維於賽後發現彼此在音樂上有著不同的想法而決定解散。

▲▼《聲林2》鄭宇祥與方立維。（圖／ETtoday）

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「S.T.F」全名為Sutanfur抒天弗，兩人在高中時是很要好的朋友，後來開始玩起了嘻哈音樂並組團，隨後兩年的時間一起共同努力奮鬥，常以自身勵志的故事為做歌曲的素材，在中間也獲得了很多回響及不錯的成績。兩人曾在2017年獲得電信品牌頒發的「行動創作獎」，今年參加《聲林2》海選更獲得金牌「保證進棚」，但在比賽中對上屁孩不幸沒能晉級。

▲方立維（左）與鄭宇祥在賽後決定解散。（圖／打狗娛樂提供）

比賽後，鄭宇祥與方立維覺得雙方在音樂上有著不同的想法與做法，覺得分開做音樂對各自的發展會比較好，坦言感覺已經和當初不同了，於是兩人開始各自規劃，最終決定解散。雖然確定解散，但方立維近期仍積極創作，預期於9月5日發行個人數位線上單曲，希望能給聽眾不同的感覺。

8月23日起，《聲林之王2》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播岀；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播岀。

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