記者潘慧中／綜合報導

說起南韓人，你／妳的第一印象是什麼？當地人金炳秀現身說法，他在《2分之一強》透露，南韓人性格普遍急躁，例如他在台灣騎機車等紅燈時發現，綠燈一亮，前面的車沒有立刻行駛也不會被按喇叭，但在南韓，大家只要等1秒就會狂按喇叭！

▲▼金炳秀坦言南韓人性格普遍急躁。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



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對於南韓人的急躁，主持人小禎也感同身受，她有次在越南的某間度假村走路走到一半，突然有個南韓大媽從後面衝上來，「衝超快，她只差沒有手刀而已」，一開大廳的門，對方直接撞過她，「我想說到底在趕什麼？她趕到踩我後腳跟撞過去，頭也不回！」

▲▼小禎曾被急躁的南韓大媽撞身體。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



金炳秀笑認南韓人常出現「很趕」的狀態，對比台灣人的生活方式，他坦言剛來台灣時的確有點不爽，比方說和台灣友人外出用餐時，他發現餐點都出得很慢，相較於南韓餐廳大多10分鐘以內就出餐，那次等了半小時都還沒東西吃，其他人都很淡定、甚至替店家著想，讓他很驚訝，「你們不會生氣嗎？」

▲金炳秀到台灣餐廳吃飯，等了半小時已經有點生氣，台灣友人卻很淡定地乖乖等。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



但金炳秀並不全然認為這種性格是好的，他表示平常搭機回南韓時，一到目的地就會聽到機長提醒乘客直到飛機停好前都先坐好，「但是先起來的人都是南韓人，拿自己的東西準備下飛機…我覺得很丟臉，因為裡面好多人，但他們還是不聽話。」

▲約從29：40分開始。（影／取自YouTube／2分之一強）