ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

還沒上菜！「乾等半小時」惹火金炳秀　轉頭看「台灣人反應」驚呆：南韓10分內吃到

記者潘慧中／綜合報導

說起南韓人，你／妳的第一印象是什麼？當地人金炳秀現身說法，他在《2分之一強》透露，南韓人性格普遍急躁，例如他在台灣騎機車等紅燈時發現，綠燈一亮，前面的車沒有立刻行駛也不會被按喇叭，但在南韓，大家只要等1秒就會狂按喇叭！

▲▼金炳秀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼金炳秀坦言南韓人性格普遍急躁。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼金炳秀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

請繼續往下閱讀...

對於南韓人的急躁，主持人小禎也感同身受，她有次在越南的某間度假村走路走到一半，突然有個南韓大媽從後面衝上來，「衝超快，她只差沒有手刀而已」，一開大廳的門，對方直接撞過她，「我想說到底在趕什麼？她趕到踩我後腳跟撞過去，頭也不回！」

▲▼金炳秀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼小禎曾被急躁的南韓大媽撞身體。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼金炳秀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

金炳秀笑認南韓人常出現「很趕」的狀態，對比台灣人的生活方式，他坦言剛來台灣時的確有點不爽，比方說和台灣友人外出用餐時，他發現餐點都出得很慢，相較於南韓餐廳大多10分鐘以內就出餐，那次等了半小時都還沒東西吃，其他人都很淡定、甚至替店家著想，讓他很驚訝，「你們不會生氣嗎？」

▲▼金炳秀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼金炳秀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲▼金炳秀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲金炳秀到台灣餐廳吃飯，等了半小時已經有點生氣，台灣友人卻很淡定地乖乖等。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

但金炳秀並不全然認為這種性格是好的，他表示平常搭機回南韓時，一到目的地就會聽到機長提醒乘客直到飛機停好前都先坐好，「但是先起來的人都是南韓人，拿自己的東西準備下飛機…我覺得很丟臉，因為裡面好多人，但他們還是不聽話。」

▲約從29：40分開始。（影／取自YouTube／2分之一強）

推薦閱讀

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈

酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈

嘴親到背！劉以豪「調情郭雪芙SOP」花絮羞爆　網揪亮點「紅內褲頭」清楚外露

嘴親到背！劉以豪「調情郭雪芙SOP」花絮羞爆　網揪亮點「紅內褲頭」清楚外露

女網友超有感！老公回家一看「桌上堆7樣東西」傻眼　Ella撒嬌：幹嘛這樣～

女網友超有感！老公回家一看「桌上堆7樣東西」傻眼　Ella撒嬌：幹嘛這樣～

閃亮亮自拍「示❤片」PO上網！　黃包包：老婆去洗澡…她「嗲聲回答」掀暴動

閃亮亮自拍「示❤片」PO上網！　黃包包：老婆去洗澡…她「嗲聲回答」掀暴動

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

郭采潔「換新髮型」PO正臉近況照！　兩頰凹陷激瘦…網看傻：差點認不出

郭采潔「換新髮型」PO正臉近況照！　兩頰凹陷激瘦…網看傻：差點認不出

網拍買低胸小可愛！　王思佳開包裹「一比對實品」爆氣：這什麼東西啦

網拍買低胸小可愛！　王思佳開包裹「一比對實品」爆氣：這什麼東西啦

「校草級男星」騎偉士牌追風！　被拍5張正面照…女網友羞爆：受不了！

「校草級男星」騎偉士牌追風！　被拍5張正面照…女網友羞爆：受不了！

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

被票選卸妝差最大！　《玩很大》羚小鹿「素顏+低胸睡衣」拼了…Lulu：有穿內褲嗎

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！　「23歲拉V臉+抽高」網：呼吸停止

遭爆「打Angelababy巴掌」挨轟！　女星忍1年揭《跑男》臭臉內幕

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

20歲網紅IG「只有2張照片」粉絲破30萬人　網友一追蹤懂了：太強！

(G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了

雷／《德魯納》下位主人金秀賢？IU親手倒掉O　劇迷崩潰：她會死嗎

專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金炳秀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金義聖聲援香港親自打氣：我只是一名膽怯大叔，你們才是真英雄
  2. 還沒上菜！「乾等半小時」惹火他　轉頭看「台灣人反應」驚呆：南韓10分內吃到
  3. 高層要求隆乳！韓女偶像無奈「我夠大了」　網翻她IG認證：I字夠深了
  4. 雞排妹迪士尼公主裝「掉出北半球」！　一轉身彎腰…網友全瘋了
  5. 劉伊心產後陷憂鬱　月子中心神救援「每天像度假」
  6. IU拯救呂珍九絕美場景是校區！《德魯納酒店》拍攝景點懶人包(1)
  7. 家人當最強力後盾！《聲林2》18歲張靚靚泛淚謝媽
  8. 「下來陪我們玩？」鐵齒4人闖東海古堡　女孩1句話讓他驚恐阻止友…來不及了
  9. 閃亮亮自拍「示❤片」PO上網！　黃包包：老婆去洗澡…她「嗲聲回答」掀暴動
  10. 不信偶像車禍死了！　數千粉絲衝喪禮「開棺扒衣確認」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366