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高層要求隆乳！Dal★Shabet世理無奈「我夠大了」　網翻她IG認證：I字夠深了

記者張筱涵／綜合報導

韓團整型傳言不斷，許多人都知道的是至少偶像出道前一定會被送去「整理」一下，而2011年出道的女團Dal★Shabet也不例外，在成員們全都各分東西後，當起YouTuber的世理（세리）常拍攝經驗分享和一些偶像才知道的小祕密，日前的影片透露了曾被社長要求去隆乳！

▲世理現在主要經營YouTube。（圖／翻攝自世理IG）

▲世理現在主要經營YouTube。（圖／翻攝自世理IG）

▲世理現在主要經營YouTube。（圖／翻攝自世理IG）

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▲世理現在主要經營YouTube。（圖／翻攝自世理IG）

世理一開始就建議如果粉絲真的想去作微整手術，一定要先跟醫生討論過才行，接著表示對偶像來說必須的微整就是「肉毒桿菌」和「玻尿酸填充」，雖然沒有後者的經驗，但她透露肉毒桿菌是真的有用，而且對男偶像會更有效：「練習生的話，在出道前都會FULL SETTING完才出道，像我出道前也是接受了整套保養管理。」

不只如此，世理說還是練習生時曾被代表要求做隆乳手術，當時年僅21歲的她認為自己又年輕又漂亮真的不需要，但又不停被勸說「這樣對妳的演藝圈生涯一定多少有加分效果的」，最後真的受不了就說：「代表大人！哈……我已經有『胸』了！」

▲世理自信地說自己的胸部大小已經夠了。（圖／翻攝自세리데이YouTube）

▲世理自信地說自己的胸部大小已經夠了。（圖／翻攝自세리데이YouTube）

世理本身有做過鼻子手術，再加上過去的微整經驗分享：「（手術後的浮腫）冰敷真的很重要，為了不發炎一定要確實做到，大概冰敷3天左右，再熱敷3天，如果想更快消腫也可以喝南瓜汁或消腫茶，（手術後的瘀青）其實也遮得住，遮瑕膏先上厚一點再刷粉餅，接著再上一層遮瑕膏，最後再用粉餅結尾。」

▼세리의 갑작스런 고백! 제가 성형한 부위는요... ㅣQ&A 성형고백。（影片／取自세리데이YouTube，如遭刪除請見諒）

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Dal★Shabet, 世理, 세리

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